Destiny 2 için Çok Önemli Bilgiler Sızdırıldı!

Gelmesi artık kesinleşen Destiny 2 için birçok bilgi açığa çıktı. PC sahipleri bu habere bir hayli sevinecek.

Geçtiğimiz gün duyurulan Destiny 2 için ilk trailer’ın gelmesini bekleyeduralım; oyunun konusuna, DLC’lerine ve daha birçok özelliğine ait bilgiler sızdırıldı! Bir İspanyol dağıtımcının sızdırdığı bu bilgilere göre, Destiny 2 PC için gelecek! Aşağıdan kapak resmini görebileceğiniz görselde, “PC DVD ROM” ifadesi ile artık, oyunun bilgisayar platformuna da çıkacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Tabi ki görselin bir fan-yapımı olabileceği konusunu da göz ardı etmemek gerek.

Sızıntı bilgiler bununla da sınırlı kalmıyor. Bu bilgilere göre Destiny 2; bizleri Güneş Sistemi’nin en derin yerlerine götürerek maceradan maceraya sürükleyecek. “Dünya’daki son şehir, Red Legion’ın komutanı Ghaul’un altındaki güçler tarafından yıkılmıştır. Gardiyanlar adeta güçten düşmüştür ve birkaç kişi hayatta kalmayı başarabilmiştir. Güneş Sistemi’nin en mistik derinlerine inip, silah ve güç kuşanmak için tehlikeye atılacaksınız. Ghaul ve altındaki ordu Red Legion’ı ortadan kaldırmak ve yıkıp yağmalanmış evinizi tekrar geri kazanmak için şehirdeki diğer hayatta kalmayı başarabilmiş kahramanlar ile büyük bir savaşa gireşeceksiniz.” Eğer sızıntı bilgiler doğru ise oyunun ana hikayesi bu şekilde olacak ve bu kaybolmuş evimizi, şehrimizi almak hiç de kolay olmayacak. Oyunun geçtiğimiz gün yayınlanan ilk video’su ile bu bilgilerin doğru olacağını düşünebiliriz.

Son olarak, bu sızıntılar arasında Destiny 2 için Collector’s Edition ve Limited Edition içeriklerine dair bilgiler bulunmakta. Buna göre Collector’s Edition’da:

Destiny 2 Ana Oyun

Ek Paket 1 ve Ek Paket 2 (İsimleri belirtilmedi.)

Legendary Kılıç

Legendary Davranış Biçimi (Emote)

Cabal İmparatorluğu Amblemi

Frontier Kiti

Paracord (?)

Solar Rug (?)

bulunmakta. Frontier Kit, Paracord ve Solar Rug içeriği hakkında hiçbir bilgi sahibi olamasak da bunların oyun içerisinde bazı maddeler olabileceği konusunda düşüncelerimiz yok değil. Hep beraber göreceğiz. Limited Edition içeriğine bakacak olursak, paket, adeta fiyat etiketinin hakkını verecek gözüküyor. Buna göre paket:

Destiny 2 Ana Oyun

Ek Paket 1 ve Ek Paket 2 (İsimleri belirtilmedi.)

Legendary Kılıç

Legendary Davranış Biçimi (Emote)

Cabal İmparatorluğu Amblemi

Frontier Kiti

Paracord (?)

Solar Rug (?)

Demir kaplı oyunun koleksiyoncu kitabı. (Steelbook)

Premium Kutusu (İçeriği belirtilmedi.)

içeriklerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca, ön ödeme ile oyunu alan oyunculara, betanın erkenden açılacağı bilgisi de bu bilgiler arasında. Tüm bu bilgilerin, doğru olup olmayacağını ilerlediğimiz günlerde hep beraber göreceğiz.