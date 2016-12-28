Turkcell’in diital dergi platformu Dergilik, içinde Hardware Plus’ın da bulunduğu 250 dergiye ulaştı. Dergi okumak isteyene 5 GB internet hediye!

Ülkemizdeki önemli dijital dergi platformlarından olan Turkcell Dergilik yenilendi. Şimdi ise Turkcell kullanıcılarına 5 GB internet hediye ile geliyor. Hem kendi tarifenizle ücretsiz dergilere erişebiliyorsunuz hem de dergileri indirmek ve okumak için kullanabileceğiniz 5 GB internete sahip oluyorsunuz.

Turkcell Dergilik yenilendi

Turkcell’in akıllı telefon ve tabletlere özel geliştirdiği Dergilik uygulaması, yenilenen arayüzü ve zenginleştirilen içeriği ile tüm Türkiye’nin kullanımına sunuluyor. 85 yayıncıdan 250 derginin yer aldığı yenilenen Dergilik’te okunma sayısı aylık 750.000’e ulaşıyor. Diğer operatör müşterilerinin de akıllı cihazlarına yükleyebildiği Dergilik dijital içeriğe erişimde ülkemizdeki önemli bir araç görevi görüyor.

Turkcell’liler Türkiye’nin en popüler yüzlerce dergisini Dergilik ile tarifelerine ek ücret ödemeden tablet ve telefonlarından okuyabiliyor, diledikleri dergileri indirmek ve okumak için kullanabilecekleri 5GB mobil internet paketine de yine tarifeleri kapsamında ek ücret ödemiyorlar. Diğer operatör müşterileri tarafından da kullanılabilen Dergilik, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon kez indirilmiş olup uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri sunuyor.

Dergiyi Turkcell Dergilikte okuyun!

Dergilik uygulaması Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Tarifesinde internet olan tüm Turkcell bireysel müşterileri Dergilik’te yer alan dergilerin tamamına ek bir ücret ödemeden erişiyor. Turkcell internet paketi olmayanlar ise Dergilik’te yer alan ücretsiz dergileri okuyabilirken tüm dergiler için aylık 13,90 TL ödüyor. Diğer operatör kullanıcılarının 14,99 TL ödediği Dergilik’teki dergileri tek tek satın almak da mümkün. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli.