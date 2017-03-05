Denizde Geçen Bir Korku Oyunu Olan Sunless Sea, iPad’e Geliyor

İngiltere merkezli bağımsız oyun geliştiricisi Failbetter Games’in denizde geçen RPG oyunu Sunless Sea yakında iPad’e geliyor.

2015 yılında çıkan Sunless Sea çok başarılı oldu ve yarım milyondan fazla sattı. Yakında iPad kullanıcıları da bu Viktorya Dönemi gotik oyunu oynayabilecekler. Geçtiğimiz günler de de geliştirici firma devam oyunu niteliğindeki Sunless Skies’ı duyurmuş ve Kickstarter kapmanyası başlatmıştı. Sunless Skies kısa sürede geliştirici firmanın istediği miktarı toplamayı bşardı.

Yapılan açıklamaya göre Failbetter Games oyunun iOS versiyonu için port uzmanı olan BlitWorks ile çalışmış. Blitworks daha önce Bastion ve Invisible, Inc.’in mobil adaptasyonlarında çalışmıştı. Oyunun iPad versiyonu direkt olarak bilgisayar oyunun portu olacak ve bütün güncellemeler ile ek içerikleri destekleyecek. Oyunun sıra tabanlı savaşlarını gerçek tabanlıya çeviren Steel gibi önemli güncellemeler bulunacak. Ancak geçtiğimiz Ekim ayında çıkan Zubmariner ek paketi yer almayacak.

Şirket oyunun fiyatını henüz açıklamadı ancak oyun Steam’de şu anda 29 TL’den satılmakta. Bu fiyat bir iPad oyunu için pahalı. BlitWorks’ün daha önce çaılmış olduğu mobil adaptasyonlar şu anda 5 dolardan satılmakta.