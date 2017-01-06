Dell XPS 27 All-in-One’da 10 Adet Hoparlör Yer Alıyor

Son yıllarda All-in-One bilgisayarlar yeniden gözde olmaya başladı ve Dell’de bu rekabete XPS 27 modeliyle girmeye hazırlanıyor.

Dell, All-in-One bilgisayar rekabetinde farklı bir özellikle ön plana çıkmaya hazırlanıyor. XPS 27’nin üzerinde tam 10 adet hoparlör mevcut. Bunlarda 6 tanesi bilgisayarın alt kısmından kullanıcıya bakıyor. 4 tanesi bilgisayarın orta kısmında gizlenmiş ve bass sesleri veriyor. Her köşede tiz sesler için de birer adet tweeter yer alıyor. Üst kısımda ise yine kullanıcıya bakan iki adet hoparlör mevcut.

Ses konusu bilgisayarlarda özellikle pek üzerine düşülmeyen bir konudur. Bilgisayar üreticileri genelde kullanıcıların ayrıca hoparlör ya da kulaklık kullanacağını düşünerek bu konuda fazla emek harcamak istemezler ancak XPS 27’de durum böyle değil.

XPS 27 için müzik prodüktörü Jack Joseph Puig ile birlikte çalışılmış. Bilgisayar All-in-One bilgisayarlar arasındaki en iyi sese sahip olma unvanını almak için gerekenden fazlasına sahip. Yapılan açıklamaya göre XPS 27, Apple’ın iMac modelinden iki kat, HP’nin Envy 27 modelinden 10 kat daha yüksek ses veriyor. bv A