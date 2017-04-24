Dell Türkiye İçin Yeni Kurumsal Bilgisayar Serisini Tanıttı

Öncü bilgisayar firmalarından olan Dell, özellikleriyle ilkleri barındıran yeni kurumsal bilgisayar serisini Türkiye’de tanıttı.

Birçok alanda faaliyetlerde bulunan Dell, kurumsal bilgisayar tarafındaki ağırlığını da arttırıyor. Türkiye’yi de bu alanda göz ardı etmeyen firma yeni bilgisayarlarını tanıttı. Ayrıca yeni modellerle beraber eski modellerini de Windows 10 ve yeni 7. nesil Intel® Core™ işlemcileriyle yenileyeceklerini bildirdi.

Türkiye’deki kurumsal müşterilere sunulacak bilgisayarların özellikleri kısaca şu şekilde:

Dell XPS 13 2’si 1 Arada

Dünyanın en küçük Infinity Edge ekranına sahip olduğu iddia edilen model, 360 derecelik menteşe ile geliyor. Pil ömrü konusunda oldukça iddialı olan model 15 saat pil ömrü sunuyor. Farklı varyasyonları bulunan modelin 1TB’lık SSD’li versiyonu da bulunmakta. Oldukça farklı ve yenilikçi bir ekranla gelen modelin UltraSharp QHD+ (5,7M piksel) InfinityEdge dokunmatik ekranı bulunmakta.

Dell Precision 5520

İnceliği ve hafifliğiyle öne çıkan bilgisayar oldukça popüler bir model. Yine Infinity Edge ekran yer alan modelin ekran konusunda öne çıkan özelliğiyse 14 inçlik kasaya 15.6 inçlik ekran sığdırması. Son olarak da karbon fiber yapısıyla sağlamlık ve kaliteyi bir arada sunuyor.

Dell Precision 5720 AIO

Sunduğu ses sistemleriyle öne çıkan model, Grammy™ ödüllü prodüktör ve Waves Audio Kreatif İnovasyon Direktörü Jack Joseph Puig ile birlikte çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bugüne kadarki AIO modelleri içinde en iyi ses performansını sunan modelde kanal başına 50W ses veren 10 hoparlör yer almakta. Precision AIO, Intel® Xeon® işlemciler ve AMD Radeon™ Pro WX serisi grafik kartları ile daha fazla performans seçeneğini bizlere sunmakta.

2’si 1 arada Dell Latitude 5285

Her türden isteğe yanıt vermek isteyen Dell bu modelinde de güvenliğe önem verenlere hitap etmek istemiş. Kendi markalarındaki en güvenli model olma özelliğini taşıyan ürün, şifreleme ve gelişmiş tehdit engelleme özelliklerini barındırıyor. Bunlara ek olarak istenilmesi durumunda parmak izi okuyucu, akıllı kart gibi çok faktörlü kimlik doğrulama teknolojileri de yer alıyor.

12 inç 2’si 1 arada Dell Latitude 5289

Çalışanlar için en ideal bilgisayarlardan olan bu modelde öne çıkan özellikse pil ömrü. 17 saate kadar pil ömrü vaat eden cihazla çalışma gününe yetecek kadar zamanınız olmuş oluyor. 7. Nesil Intel Core U işlemci barındıran bilgisayar, uzaktan onarılmaya da olanak tanıyor.

Dell Canvas 27

27 inç devasa ekranıyla dikkatleri üzerine toplaya model, masaüstünde düz veya açılı olarak kullanılabiliyor. Çizim yapanlar için ideal olan cihaz diğer modellerin sınırlamalarını ortadan kaldırıyor. Dokunma, dijital kalem ve totem kullanımı yoluyla Canvas 27, çizim sürecini dijital iş akışının bir parçası haline dönüştürüyor ve uyumu artırıyor.