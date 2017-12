Death Stranding, Metro: Exodus, World War Z… Yeni Oyun Fragmanları!

Oyun dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen The Game Awards etkinliğinde aynı zamanda birçok oyun için fragman da geldi.

Dağıtılan ödüllerin yanı sıra 2018 ya da daha sonrasında göreceğimiz oyunlar ve ek paketler için hazırlanan fragmanların da yayımlandığı ödül töreninde Death Stranding, The Legend of Zelda, PUBG, World War Z, Fortnite, A Way Out, Metro: Exodus gibi birçok oyun için yenilikleri görmüş olduk. İşte bahsi geçen oyunlara ait yepyeni fragmanlar;

Metro: Exodus

Death Stranding

Fade To Silence

World War Z

Shadows Die Twice

Witchfire

Player Unknown’s Battlegrounds Yeni Harita

Vacation Simulator

Bayonetta 3

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – The Champions’ Ballad

In The Valley of Gods

GTFO