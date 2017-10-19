Dawn of War 3 Yeni Gelen Güncelleme ile Birlikte Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oluyor

Dawn of War 3 Yeni Gelen Güncelleme ile Birlikte Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oluyor

19 Ekim, 2017 Güncelleme, HABER, Oyun 0 yorumlar

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Dawn of War 3’e şimdiye kadar gelmiş en büyük güncelleme olan Endless War oyuna eklendi.

Güncelleme ile oyuna bir çok yeni Multiplayer haritası, elit üniteler ve Warhammer RTS’ye ait kozmetik eşyalar gelmiş bulunmakta. Eğer ki DW3 oyununa sahip değilseniz ve denemek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz. Çünkü bu hafta sonu oyunu Steam üzerinden ücretsiz oynama hakkınızla beraber, oyuna sahip olmak isterseniz %50’lik bir indirim hakkınızda bulunacak. Güncelleme ile gelecek büyük yenilikleri videodan izleyebilirsiniz:

 

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