Dark Souls 3’ün Son Ek Paketi The Ringed City Detaylandırıldı

Ölmelere; geçirilen sinir krizlerine doymuyoruz, doyamayacağız.

Oyun dünyasının en zor serilerinden biri olarak kabul edilen “Souls” serisinin en son üyesi Dark Souls 3’e gelecek ek paket detaylandırıldı. Buna göre ek paket, oyunun son ek paketi olacak. The Ringed City ismindeki oyun, 28 Mart tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Böylelikle, ekranlarındaki “You Died” yazısını özleyen oyuncular çok da fazla beklemeyecek.

Köle Şövalye Gael’in izinden gideceğimiz bu ek paket, insanlığın karanlık ruhlarının hüküm sürdürdüğü Ringed şehrinde dolaşan yalnız maceracımızı adeta çıldırtacak. O kadar çıldırtacak ki koltukları üzerinde oynayan biz oyuncular da bu çıldırmadan nasiplerini alacaklar. The Ringed City, getirdiği yeni bölge ve konunun yanı sıra oyunculara yeni setler, silahlar ve büyüler de getirecek. Oyunun yapımcı şirketi Bandai Namco‘dan Jason Enos; “Dark Souls 3: The Ringed City; oyunculara dünyanın sonundaki iri ve korkutucu yaratıkları getirecek.” diyerek, hazırladıkları ek paketin ne kadar korkutucu ve zorlayacağı olacağının altını çizmek istemekte. “Pençeye karşı parmağınız ile savaşacaksınız.”

25 Dolar (94 Lira) fiyatı ile alınabilecek “Season Pass” paketinin içerisinde yer alacak ek paket, ayrı olarak da satışa sunulacak. 15 Dolar (56 Lira) ile ilgili ek paketi ayrı olarak da satın alabilirsiniz. Oyunun DLC’si, geçtiğimiz ekim ayında sevenlerinin karşısına çıkmıştı. PlayStation 4, Xbox One ve PC sahiplerinin oynayabileceği ek paketin çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.