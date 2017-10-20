Danimarkalı öğrenciler ülkenin yeni sınav sisteminden nefret edecekler. Danimarka Eğitim Bakanı Merete Riisager, öğrencilerin kişisel dizüstü bilgisayarlarına ve DR raporlarına erişim izni vermeye teşvik eden yeni bir yasa önerdi.

Söz konusu teklif, öğrencilerin sınavlarda hile yapmasını zorlaştırıyor. Yeni kuralların bir parçası olarak, okulların öğrencilerin arama geçmişi ve sosyal medya etkinlikleri hakkında arka planda kontroller yapmasına da izin verilecek.

Tasarı ayrıca, incelemecilerin, gerektiğinde, kullanılan malzemelerin, günlük dosyalarıb ve pek çok şeyi içeren öğrencilerin dizüstü bilgisayarlarının içeriğini incelemesine izin verilmesini şart koşuyor. Önerilen yasayla ilgili olağan dışı olan şey, okulların öğrencilerin cihazlarına girme hakkı olmamasına rağmen, sınava katılan öğrencilerin bir gün öncesinde bilgisayarların muayene edilmeleri veya bir sunum yapmaları için onay vermeleri konusunda onay alması gereksinimi.

Bu kurallara uymayı reddeden öğrencilerin, cihazlarına bir gün boyunca el konulması veya daha kötüsü okuldan tamamen uzaklaştırılması gibi çeşitli cezalar uygulayabilir. Bir bakıma, öğrenciler mahremiyetlerini yitirmeyi kabul etmek zorunda. Tasarıya ciddi tepkiler var: Danimarka Lise Birliğinin Başkanı Jens Philip Yazdani öğrencilerin mahremiyet haklarının ihlal edildiğini savundu. Bu düşünce, IT Siyasi Birliği başkanı Jesper Lund ve Güney Danimarka Üniversitesi’nden hukuk profesörü Sten Schaumburg-Müller tarafından da desteklendi.