Mercedes’in de sahibi olan Daimler AG, elektrikli tır sektörüne Tesla’dan önce adım atarak büyük bir avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Daimler AG, salı günü Tokyo Motor Show’da 11 ton yük ile 350 km yol gidebilen elektrikli tır modeli E-Fuso Vision One’ı tanıttı. Mitsubishi Fuso Truck ve Daimler’in otobüs bölümü ile birlikte geliştirilen tır, içten yanmalı motora sahip tırların yerini almayı hedefliyor.

E-Fuso üzerinde yer alan 300 kWh batarya kapasitesi ile 350 km mesafe alabiliyor. Daimler, hızlı şarj özelliği ile ilgili herhangi bir şey açıklamadı. Ancak yapılan basın açıklamasında tırların önümüzdeki yıllarda Japonya ve Avrupa’da üretilecek olan tırlara model olacağı belirtildi.

Fuso eCanter elektrikli kamyonet şimdiden New York’ta ve Japonya’da kullanılıyor. 7-Eleven ve UPS gibi büyük şirketler elektrikli tırlarını araç filolarına eklemek için sırada bekliyor. Diğer taraftan Tesla ise elektrikli tır modelini bazı problemlerden dolayı Kasım ayına erteledi. Model 3’te yaşanan problemler ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın Porto Riko’nun Maria Kasırgası yüzünden yaşanan elektrik problemlerini gidermek istemesi tır planlarını geriye attı.