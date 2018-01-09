Dahili Kulaklığa Sahip ve Daha Yüksek Çözünürlük Sunan HTC Vive Pro Geldi!

HTC ve Valve ortaklığında üretilen HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü, Vive Pro olarak güncellendi. Bu sefer Hi-Fi ses desteğine sahip dahili kulaklık ve daha yüksek görüntü çözünürlüğü sunuyor.

Sanal gerçeklik dünyası beklendiği kadar hızlı gelişme göstermiyor olsa da özellikle Facebook, Sony ve HTC tarafından yatırımlar devam ediyor. HTC ve Valve ortaklığında gelen ve Oculus karşısında PC tarafını domine etmek isteyen Vive, CES 2018’de yenilenerek karşımıza çıkıyor. Normalde alan kullanımı imkanı vererek farkını ortaya koyan Vive, Vive Pro adıyla geliyor. Özellikle dahili Hi-Fi hoparlör ile dikkat çeken gözlük, görüntü kalitesi ve çözünürlük noktasında da önemli gelişmeleri içeriyor.

VIVE Wireless Adaptörü ile de dileyen kullanıcıların kablosuz ortamda sanal gerçeklik deneyimi yaşayabileceği HTC Vive Pro, 3.5 inçlik iki ader AMOLED ekrana sahip ve bu ekranlar artık 1440 x 1600 piksel görüntü sunuyor. Toplamda 2880 x 1600 piksel görüntü kalitesi vadeden kask, 90 Hz yenileme hızı ile blur efektlerinden arınmış olacak. Bağlantısını USB 3.0, Display Port 1.2 ve Bluetooth üzerinden yapacak cihaz, eski modeline göre Hi-Fi ses desteği ve %78 daha iyi görüntü sunuyor olacak. Bu da Pro’nun ciddi oranda geliştiğini bizlere gösteriyor.

Bunların yanı sıra yenilenmiş ViePort arayüzüne ship olan Vive ve Vive Pro, hem eğlenceli hem de kolay bir VR kullanımı vadediyor olacak.