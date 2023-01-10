İnternet kullanım oranları her geçen gün artarken, aynı şekilde yüksek hızlara duyulan ihtiyaç da artıyor. Bu sebeple dünya genelinde Gigabit’e varan hızlar yaygınlaşıyor. Fakat ülkemizde yüksek hızlar henüz yeterince yaygın değil. TurkNet ise bu konuda elini taşın altına koyarak internet hızlarını dünya standartlarına çıkartmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmaların sonucu da Speedtest gibi dünyanın en önemli hız testi platformunun verilerine yansıyor. Tüm dünyada günde 10 milyondan fazla test yapılan bu platform hem mobil hem de sabit internet verilerini ülke bazlı olarak yayınlıyor. Speedtest Global Index, Ekim 2022 itibarıyla Türkiye’nin ortalama 31.95 Mbps indirme hızıyla 106. sırada olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde TurkNet’lilerin ortalama indirme (Download) hızı ise 54.89 Mbps.

TurkNet’liler Neden Zirvede?

Kullanıcı odaklı yaklaşımı ile TurkNet, en iyi deneyimi sunmak için geliştirmelerine ve altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaptığı yatırımlarla öne çıkan operatör, özellikle TurkNet GigaFiber ile dünya standartlarında internet deneyimini herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.

Hız veya kota sınırı olmaması sebebiyle TurkNet’liler internetlerini özgürce kullanabiliyor. Ayrıca CDN gibi yatırımlarla da sunulan hızlar desteklenerek, en sağlıklı şekilde internet deneyimi sunuluyor.

Speedtest Verileri Nasıl Ölçüyor?

Speedtest, Ookla tarafından geliştirilen bir platform. Her gün milyonlarca kullanıcı bu platformu kullanarak hız testini gerçekleştiriyor. Tamamen bağımsız bir yapı ile tüm dünya ülkelerinin hız verileri kullanıcılar tarafından yapılan testlere dayanarak üç aylık periyodlarla açıklanıyor. Yayınlanan en son raporun kapsadığı 2. ve 3. Çeyrekte, ülkemizde 11.827.169 test yapılmış ve TurkNet “Fastest Fixed Network”* ödülünü almıştır. Bu testler sonucunda TurkNet’lilerin Speed ScoreTM’u ise 48.84 olarak açıklanmıştır.

*Ookla® tarafından yapılan, 2022 2.ve 3. çeyrek Speedtest Intelligence® verileri analizine göre. Ookla ticari markaları lisanslı ve izinli olarak kullanılmaktadır.