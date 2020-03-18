Daha büyük ekranlı iPhone 9 Plus geliyor!

Bu yıl daha ucuz bir iPhone modeli duyurmaya hazırlanan Apple, teknoloji tutkunlarına bir sürpriz daha yapabilir. Apple kaynaklarından ortaya çıkan iPhone 9 Plus, uygun fiyata büyük ekranlı iPhone arayanlar için çözüm olacak!

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iPhone 9 Plus, uygun fiyatlı iPhone modeli arayanları sevindirecek!

Steve Jobs döneminde yıllık tek iPhone modeli duyurması ile eleştirilen Apple, aradan yıllar geçtikçe bu düzenini değiştirdi. Geçtiğimiz yıl Phone 11 serisiyle tam 3 yeni model duyuran marka, görünüşe göre bu yıl ürün grubunu daha da artıracak. 9to5Mac sitesinin haberine göre, iOS 14’e ait erken erişim kodlarında iPhone 9 Plus adlı yeni bir cihazın varlığı ortaya çıktı.

Bundan bir süre önce varlığı kesinleşen iPhone 9, uygun fiyatıyla iPhone SE’nin devam versiyonu olarak görülüyordu. iPhone 9 Plus ise giriş seviyesinde konumlandırılacak modelin daha büyük versiyonu olarak dikkat çekiyor. 5.5 inç ekrana sahip olduğu belirtilen Plus versiyonu, iPhone 11 serisinde kullanılan Apple A13 Bionic işlemci ile gelecek. Bunun yanı sıra fiziksel Touch ID butonu da cihazın özellikleri arasında yer alıyor.

Bu yıl Apple’ın iki adet ekonomik iPhone modeli geliştirmesinin altında ise ekonomik sebepler yatıyor. iPhone XR ve iPhone 11 modellerinin yüksek satış rakamlarına ulaşması, Apple’ın yönünü daha ucuz telefonlara kırmasına sebep olabilir. Ancak iPhone 9 serisinin eski bir tasarım felsefesi barındırmasının tüketici tarafında nasıl bir etki yaratacağı ise bilinmiyor. Son olarak yeni modellerin 3-7 Haziran tarihleri arasındaki WWDC 2020 etkinliğinde duyurulacağını belirtelim.