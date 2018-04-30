Cyberpunk 2077, E3 2018’de ilk defa kendini gösterebilir!

Adını dünyaya Witcher serisi ile duyuran CD Projekt RED, kendisinin Cyberpunk 2077 olduğunu umduğumuz, bir RPG oyununu E3 2018’de sergileyecek. ADB, Los Angeles’ta gerçekleştirilen dünyanın en büyük dijital oyun fuarı E3’ün bu seneki katılımcı listesi açıklandı. Liste içerisinde kendisinden yeni bir Witcher ya da yan ürün oyunu beklemediğimiz CD Projekt RED bir RPG oyunu sunacak. Her üç platforma da (PS, XBOX, PC) çıkacak olan oyunun artık yeter dediğimiz Cyberpunk 2077 olmasını umuyoruz.

Cyberpunk 2077 5 sene sonra uyandı

Şu an için portföyünde sadece Witcher serisi bulunan firmanın çok uzun zamandır Cyberpunk tadında bir RPG oyun üzerinde çalıştığı biliniyor. 2013 tarihinde yayımlanan bir fragmandan bu yana hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz oyun için 10 Ocak tarihinde resmi Twitter adresi *beep* sesi ile 5 sene sonra aktif olmuştu.

*beep* — Cyberpunk Game (@CyberpunkGame) 10 Ocak 2018

Bunun ardından çıkan “Demosu hazımış” söylentileri ve E3’e geliyor iddiaları, şimdi fuarın sayfasındaki bilgilerle kesinleşmiş oldu. Oynanabilir bir demosu olur mu onu bilemeyiz lakin en azından oynanıştan bir şeyler görsek o bile yeter. Bir de tahmini ya da kesin çıkış tarihi gayet güzel olurdu.

Fragmandaki Bullets (Archive) adlı arka fon şarkısını Spotify üzerinden aşağıdan dinleyebilrisiniz.