Cuma Raporu
Cuma Raporu #85: Wikipedia, İstanbul’un fethi belgeseli ve dahası
Cuma Raporu #85 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş? Cuma Raporu #85 haberleri zaman çizelgesi
02:22 Wikipedia açıldı
04:34 Galaxy Note 9’a OneUI 2.0 geldi
06:45 Huawei Watch GT2’nin 42mm’liği satışta
09:55 Türk Telekom hisseleri kazandırdı
13:33 Rise of Empires: Ottomans fragmanı çıktı
17:47 Amerika, İngiltere ve Huawei olayı
20:50 AA, Türkiye’nin fiber haritasını açıkladı
Cuma Raporu
Cuma Raporu #82: Wikipedia kararı, Xiaomi mağazası ve dahası
Cuma Raporu #82 videomuzda, yeni haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: YERLİ OTOMOBİL İLE İLGİLİ VİDEOMUZ ŞU ANDA KURGU AŞAMASINDA. ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE YAYINDA OLACAK.
Xiaomi kampanya haberi: https://hwp.com.tr/izmir-hilltown-avmye-xiaomi-mi-store-aciliyor-kampanyalar-neler-125529
Zaman çizelgesi
01:10 Yerli otomobil duyurusu
04:19 Wikipedia için Anayasa Mahkemesi’nden karar
09:24 İzmir’de yeni Xiaomi mağazası açılıyor
14:12 Türk Telekom’un basın toplantısı
25:23 Mate 30 Pro, Ocak’ta Türkiye’de satışta!
28:50 Yurtdışından gelen ürünlere TRT bandrolü
Cuma Raporu
Cuma Raporu #81: Google ve Huawei olayları, Realme Buds Air ve dahası
Cuma Raporu #81 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş?
01:36 Rekabet Kurumu ve Google arasındaki görüşmeler
5:35 Kredi kartı bilgilerinin çalınması ve dağıtılması
12:09 HP Elite Dragonfly Türkiye lansmanı
17:47 WD Türkiye Toplantısı
24:01 Amerikan hükümeti Huawei ürünlerini yasakladı
28:44 Redmi 9 sızıntıları
31:02 Realme Buds kablosuz kulaklık
34:08 HWP yıl sonu değerlendirme planı
Cuma Raporu
Cuma Raporu #80: Mi Note 10 TR fiyatı, kredi kartı sorunu ve dahası
Cuma Raporu #80 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik haberlerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi, Türkiye topraklarında!
Cuma Raporu #80 haberleri zaman çizelgesi
08:02 Xiaomi Mi Note 10 TR fiyatı belli oldu
18:23 Samsung Galaxy A51 ve A71 tanıtıldı
25:56 Samsung Galaxy S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi Türkiye’de
27:52 Türkiye’den 455 bin kredi kartı bilgileri çalındı iddiası
40:39 Matrix 4, çıkış tarihi açıklandı
43:00 Netflix, daha ucuz abonelik planı sunabilir