Cuma Raporu #312 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #312 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Gündem ve diğer mevzular

29:56 POCO F6 Serisi tanıtıldı

37:30 Xiaomi 14 Ultra DXOMARK skoru açıklandı

54:47 HUAWEI Pura70 Serisi Fiyatları Açıklandı

1:03:27 OPPO yeniden Türkiye’de

1:11:54X Türkiye temsilciliği kuruldu

1:20:17 Kirin işlemciler rekor kırdı

1:23:48 Çin’de bir adam canlı yayın izleyerek 415 bin dolar kazandı

1:29:17 GTA 5, tarihin en çok satan üçüncü oyunu oldu

1:33:39 2014-2024 Yılları Arasında En Çok Satan Telefon Markaları Belli Oldu

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