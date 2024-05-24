Cuma Raporu #312 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #312 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Gündem ve diğer mevzular
29:56 POCO F6 Serisi tanıtıldı
37:30 Xiaomi 14 Ultra DXOMARK skoru açıklandı
54:47 HUAWEI Pura70 Serisi Fiyatları Açıklandı
1:03:27 OPPO yeniden Türkiye’de
1:11:54X Türkiye temsilciliği kuruldu
1:20:17 Kirin işlemciler rekor kırdı
1:23:48 Çin’de bir adam canlı yayın izleyerek 415 bin dolar kazandı
1:29:17 GTA 5, tarihin en çok satan üçüncü oyunu oldu
1:33:39 2014-2024 Yılları Arasında En Çok Satan Telefon Markaları Belli Oldu
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