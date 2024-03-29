Cuma Raproru #304 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

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Cuma Raproru #304 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Türkiye gündemi ve seçim

32:44 Samsung Galaxy A35 ve A55 fiyatları belli oldu

40:35 Galaxy AI özellikleri S23 Serisine de geldi

45:02 Xiaomi 14 Ultra fiyatı belli oldu

53:42 HONOR Magic6 Pro 18 Nisan’da satışa çıkıyor

1:07:55 Xiaomi SU7 fiyatı belli oldu

1:23:27 BYD Tesla’yı geçti

1:25:26 Togg satışları son 6 ayın en düşük seviyesinde

1:41:38 Apple, WWDC 2024 etkinliğini duyurdu

1:42:37 Apple Vision Pro, Amerika dışında satışa çıkıyor

1:44:54 POCO F6 resmen doğrulandı

1:47:38 Galaxy S24 Ultra kullanıcılarının ilginç şikayeti

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