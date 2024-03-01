Cuma Raporu #300 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raporu #300 zaman çizelgesi
00:00 Giriş ve gündem
15:25 MWC 2024 haftası
17:11 Xiaomi 14 Serisi Tanıtıldı, Xiaomi 14 Türkiye’de satışa çıktı
24:50 HONOR Magic6 Pro ve V2 RSR Tanıtıldı
30:27 TECNO CAMON 30 Premier 5G ve PHANTOM Ultimate tanıtıldı
35:45 YouTube Create Türkiye Topraklarında
38:48 YouTube’a RTÜK denetimi geliyor
42:59 Kick ve Twitch Erişim Engeli Kaldırıldı, Platform Erişime Açıldı
48:26 vivo V30 Serisi tanıtıldı
52:28 Nothing Phone (2a) Türkiye’ye geliyor
57:52 Apple Car iptal oldu
1:02:49 PlayStation Türkiye oyun fiyatlarına zam yaptı
1:05:22 Netflix Appstore üzerinden abonelik almayacak
1:08:26 Tüm polislere kamera takılacak
1:14:37 Formula 1, 10 yıl boyunca beIN Sports’ta yayınlanacak
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