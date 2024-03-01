Cuma Raporu #300 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

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Cuma Raporu #300 zaman çizelgesi

00:00 Giriş ve gündem

15:25 MWC 2024 haftası

17:11 Xiaomi 14 Serisi Tanıtıldı, Xiaomi 14 Türkiye’de satışa çıktı

24:50 HONOR Magic6 Pro ve V2 RSR Tanıtıldı

30:27 TECNO CAMON 30 Premier 5G ve PHANTOM Ultimate tanıtıldı

35:45 YouTube Create Türkiye Topraklarında

38:48 YouTube’a RTÜK denetimi geliyor

42:59 Kick ve Twitch Erişim Engeli Kaldırıldı, Platform Erişime Açıldı

48:26 vivo V30 Serisi tanıtıldı

52:28 Nothing Phone (2a) Türkiye’ye geliyor

57:52 Apple Car iptal oldu

1:02:49 PlayStation Türkiye oyun fiyatlarına zam yaptı

1:05:22 Netflix Appstore üzerinden abonelik almayacak

1:08:26 Tüm polislere kamera takılacak

1:14:37 Formula 1, 10 yıl boyunca beIN Sports’ta yayınlanacak

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