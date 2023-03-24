Cuma Raporu #251 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #251 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
08:33 HUAWEI P60 Serisi tanıtıldı
16:38 HUAWEI Mate X3 tanıtıldı
20:29 Samsung Galaxy A Serisi Fiyatları
26:22 Redmi Note 12 Serisi Avrupa lansmanı
32:09 OPPO Find X6 Serisi tanıtıldı
36:05 WhatsApp’a ve META’ya ceza
39:47 Akbank veri ihlali
01:01:38 Milli Muharebe Uçağının testleri
01:02:38 BMC Altay Tankı
01:05:23 Togg Ön Siparişleri
01:17:55 Twitter Mavi Tik kaldırılıyor
01:23:00 Counter Strike 2 geliyor
01:26:00 Diablo 4 Geliyor
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