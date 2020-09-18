Cuma Raporu
Cuma Raporu #120: Bedava oyunlar, Amazon Prime, Scooter düzenlemesi ve dahası!
Cuma Raporu #120 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #120 haberleri ve zaman çizelgesi
- 00:00 Giriş
- 03:26 Epic Games’tan bedavaya güzel oyunlar
- 06:18 Apple etkinliği
- 09:01 Amazon Prime 8 TL ile Türkiye’de
- 16:25 Xperia 5 Mark II tanıtıldı
- 19:11 Playstation 5 fiyatları ve yeni oyunlar
- 23:03 SMIC, ABD’den izin istedi
- 28:27 GoPro Hero Black 9 tanıtıldı
- 31:07 IKEA ve ASUS ROG işbirliği
- 35:51 Scooter düzenlemesi
Cuma Raporu
Cuma Raporu #119: HarmonyOS, Oppo Watch TR’de ve dahası
Cuma Raporu #119 videomuzda, yine haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Haberlerin zaman çizelgesi:
Cuma Raporu
Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası
Cuma Raporu 118 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Tüm Cuma Raporu bölümleri için tıklayın.
Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası
Cuma Raporu #118 haberleri
- 00:20 Ersin’in duyurusu
- 02:15 MediaMarkt Avrupa yönetimi, artık bir Türk’e
- 04:48 Poco X3 geliyor!
- 07:16 Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı: 65W hızlı şarj ve geliştirilmiş kamera!
- 17:11 EA Play hizmeti, Steam üzerinde yayınlandı!
- 19:00 NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen itanıtıldı!
- 21:56 Yerli sosyal medya uygulaması Yaay hayata geçti!
- 28:51 Apple, Türkiye için App Store fiyatlarını artırma kararı aldı
- 31:45 Samsung, Galaxy Z Fold2 Türkiye fiyatı
- 36:24 Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini izlemek günlük 30 TL olacak!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #117: Zenfone 7, TCL TV Türkiye’de ve dahası
Cuma Raporu 117 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #117 haberleri
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Huawei’nin Kunpeng işlemcili bilgisayarları yakında hizmette olabilir!
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TikTok CEO’su: Instagram ve Facebook’u desteğe çağırıyoruz!
Cuma Raporu18 Eylül 2020
Cuma Raporu #120: Bedava oyunlar, Amazon Prime, Scooter düzenlemesi ve dahası!
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Cuma Raporu18 Eylül 2020
Cuma Raporu #120: Bedava oyunlar, Amazon Prime, Scooter düzenlemesi ve dahası!
Akıllı Telefon17 Eylül 2020
General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!
Genel16 Eylül 2020
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – En ucuz Snapdragon 765’li cihaz!
Video16 Eylül 2020
Apple Watch SE, iPad Air 4 ve dahası! Apple etkinliğini özetledik
Dizüstü Bilgisayar15 Eylül 2020