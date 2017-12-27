CS:GO’ya Gelecek PUBG Modu için Battle Royale, Topluluk Sunucusu Açıldı!

Son dönemlerin en popüler çoklu oyuncu modu olan Battle Royale, Counter Strike: Global Offensive’in topluluk sunucularında yer aldı!

Geçtiğimiz günlerde H1Z1, DayZ, Fortnite ve PUBG gibi oyunlarda gördüğümüz Battle Royale, yani belli bir ortamda bulunan oyuncuların birbirilerini öldürerek son kalan olmaya çalıştığı oyun tarzının CS:GO için gelebileceği konuşuluyordu. Şimdi ise CS:GO Battle Royale modu için açılan topluluk sunucusu ile CS:GO’ya dolaylı olarak eklenmiş oldu. Alman web geliştiricisi olan Kinsi, “Go4TheKill” adını verdiği Avrupa Battle Royale topluluk sunucusunu CS:GO’da aktif etti.

Yukarıdaki videodan detaylarını görebileceğiniz topluluk sunucusuna buradaki bağlantıdan da erişebilirsiniz. Bakalım Valve, bu tarz sistemi resmi olarak CS:GO’ya dahil edecek mi, hep beraber göreceğiz.