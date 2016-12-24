Stüdyo, yoluna Black Seas Studios olarak devam edecek.

Bu sıralar oyun sektöründen haberleri devamlı olarak takip eden biriyseniz, Crytek şirketine dair bazı olumsuz haberleri mutlaka görmüşsünüzdür. Çıkan haberlere ve dedikodulara göre, şirketin çalışanları maaşlarını iki ay gibi bir süredir alamamakta ve hatta bazı çalışanları bu yüzden şirkete dava açmaktaydı. Tüm bu bilgileri baz alarak “Şirketin stüdyoları bu kriz sonucunda kapanıyor mu?” sorularına en son Crytek İstanbul kendi internet sitelerinde bu durumdan etkilenmeyeceklerini, faaliyetlerini durdurmayacaklarını ve Warface gibi bünyesine ait oyunları oyuncular için güncel tutacaklarını duyurmuşlardı.

Tüm bu bilgiler bir kenarda dursun, bir haber de şirketin Sofia cephesinden geldi. Sofia stüdyosu, bundan böyle Crytek‘in bünyesine katılmadan önceki eski adı olan Black Seas Studios ismini kullanarak, bağımsız yapımcı sıfatıyla yoluna devam edecek.

2008 yılında Crytek bünyesine katılan ve asıl ismi ile Crytek: Black Seas Studios olarak geçen Sofia stüdyosu; Knights of Honor, WorldShift ve Arena of Fate gibi oyunların yapımlarında büyük rol oynamıştı. “Görevimiz; sıkı oyunlar yaparak, oyuncuları tekrar tekrar eğlendirmek. İnanıyoruz ki en iyi deneyimler; oyuncuların özgür bir şekilde kendi hikayelerini oluşturabildikleri anlamlı tercihlerin yaratmış olduğu zorluklar ile oynanan oyunlarda yatmakta.” diyerek hali hazırda çalıştıkları bir sonraki oyunlarına da bir nevi göz kırpmakta.

Black Seas Studios, kasım ayından beri süregelen yapılanmalarını sonuçlandırarak adeta küllerinden yeniden doğmakta ve eski elbiselerini üzerilerine giymekte. Geliştirdikleri oyunu merakla bekliyor; kendilerine böylesine bir dinamik sektörde büyük işler çıkarmaları için bol şanslar diliyoruz.