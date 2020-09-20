Crysis Remastered vs. Crysis (2007) karşılaştırması [PC – PS4 Pro]

Daha önce gerçek dünyada bir multiplayer oyun görmüş müydünüz? Cevabınız hayır ise sizi Card V.Card ile tanıştıralım. Oyun, herhangi bir para yatırmadan harcayabileceğiniz bir banka hesabından oluşuyor.

Yine de bir sorun var: Hesaba erişimi olan ve sizden önce onu dibe vurmaya çalışan 499 kişi daha var.

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Şirket manifestosunda “Kredi kartları doğası gereği yıkıcıdır” diyor. “American Express, kendi kredi kartları görünmez olana kadar oyunlaştırmaya can atıyor: para iadesi, puanlar, sık uçuş milleri, dinlenme salonu erişimi, sektöre özel ödüller.

Card V.Card neler sunuyor?

– Banka kartı bekleme listesine alınmak için Card V. Card’ın web sitesine kaydolmanız gerekiyor.

-Katılımcılar daha sonra hizmete kaydolmaları için diğer bireyleri yönlendirmek zorunda kalıyor.

-Her tavsiye bir katılımcının çetelesine eklenip tüm yönlendirmeler bir liderlik tablosuna kaydediliyor.

–17 Eylül’de, liderlik tablosundaki ilk 500 katılımcı, bir Card V. Card banka kartı talep etmesini sağlayan bir kod içeren bir e-posta alacak.

-Gerçek harcama oyunu 21 Eylül’de başlayacak, bu yüzden kartlar bundan önce talep edilmeli.

İşin zor yanı, kart ile fazladan mevduat yapılamayıp, toplam hesap dengesinden biraz daha az miktarda harcanabiliyor. Hesaba erişimi olan tek kişi siz olsaydınız bu sorun olmazken, parayı harcamak için teknik olarak 499 kişi daha yarışacaksınız.

Bu tuhaf girişimin arkasındaki şirket, daha önce sebepsiz yere para veren bir Slack kelime oyunu ve parmağını ekranına en uzun süre tutabilen kişiye 25.000 $ ödül vaat eden bir parmak tutma uygulaması yaratan yaratıcı ajans MSCHF.

Card V. Card’ın zaman içinde hesaba tam olarak ne kadar nakit yatıracağı net değil, ancak MSCHF’den Daniel Greenberg bunun “5 rakam aralığında” olduğunu söylüyor. Şirket, oyunun önümüzdeki birkaç ay içinde çalışacağını da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, hizmet şartları, herhangi bir zamanda sona erebileceğini açıkça belirtiyor. Card V. Card’ın şartları, kartın yasa dışı alışverişlerde kullanılmasını kesinlikle yasaklamakta. Bununla birlikte Greenberg, “MSCHF ispiyoncu değildir“ diyerek ekliyor.