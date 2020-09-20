Oyun
Crysis Remastered vs. Crysis (2007) karşılaştırması [PC – PS4 Pro]
Bu videomuzda Crysis Remastered ile orijinal Crysis oyununu PC ve PS4 Pro sürümlerinde karşılaştırıyoruz. PC’de orijinal Crysis oyununu en yüksek ayarlarda, Remastered sürümünü ise Çok Yüksek ayarlarda açarak kıyasladık.
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Crysis Remastered vs. Crysis (2007) karşılaştırması [PC – PS4 Pro]
Ayarlar;
Crysis: FHD En Yüksek
Crysis RM: FHD Çok Yüksek
Crysis RM PS4: 4K Ray Tracing
Kullanılan PC Sistemi;
Intel Core i9-9900K
ROG Strix RTX 2080 Super
XPG Spectrix D41 16 GB 3200 MHz
Oyun
Bu multi-player oyun, gerçek dünyada insanların paralarını harcamanızı sağlıyor!
Daha önce gerçek dünyada bir multiplayer oyun görmüş müydünüz? Cevabınız hayır ise sizi Card V.Card ile tanıştıralım. Oyun, herhangi bir para yatırmadan harcayabileceğiniz bir banka hesabından oluşuyor.
Yine de bir sorun var: Hesaba erişimi olan ve sizden önce onu dibe vurmaya çalışan 499 kişi daha var.
Şirket manifestosunda “Kredi kartları doğası gereği yıkıcıdır” diyor. “American Express, kendi kredi kartları görünmez olana kadar oyunlaştırmaya can atıyor: para iadesi, puanlar, sık uçuş milleri, dinlenme salonu erişimi, sektöre özel ödüller.
Card V.Card neler sunuyor?
– Banka kartı bekleme listesine alınmak için Card V. Card’ın web sitesine kaydolmanız gerekiyor.
-Katılımcılar daha sonra hizmete kaydolmaları için diğer bireyleri yönlendirmek zorunda kalıyor.
-Her tavsiye bir katılımcının çetelesine eklenip tüm yönlendirmeler bir liderlik tablosuna kaydediliyor.
–17 Eylül’de, liderlik tablosundaki ilk 500 katılımcı, bir Card V. Card banka kartı talep etmesini sağlayan bir kod içeren bir e-posta alacak.
-Gerçek harcama oyunu 21 Eylül’de başlayacak, bu yüzden kartlar bundan önce talep edilmeli.
İşin zor yanı, kart ile fazladan mevduat yapılamayıp, toplam hesap dengesinden biraz daha az miktarda harcanabiliyor. Hesaba erişimi olan tek kişi siz olsaydınız bu sorun olmazken, parayı harcamak için teknik olarak 499 kişi daha yarışacaksınız.
Bu tuhaf girişimin arkasındaki şirket, daha önce sebepsiz yere para veren bir Slack kelime oyunu ve parmağını ekranına en uzun süre tutabilen kişiye 25.000 $ ödül vaat eden bir parmak tutma uygulaması yaratan yaratıcı ajans MSCHF.
Card V. Card’ın zaman içinde hesaba tam olarak ne kadar nakit yatıracağı net değil, ancak MSCHF’den Daniel Greenberg bunun “5 rakam aralığında” olduğunu söylüyor. Şirket, oyunun önümüzdeki birkaç ay içinde çalışacağını da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, hizmet şartları, herhangi bir zamanda sona erebileceğini açıkça belirtiyor. Card V. Card’ın şartları, kartın yasa dışı alışverişlerde kullanılmasını kesinlikle yasaklamakta. Bununla birlikte Greenberg, “MSCHF ispiyoncu değildir“ diyerek ekliyor.
Donanım
İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG Strix XG27UQ
ROG Strix XG27UQ modeli ile 4K çözünürlükte Assetto Corsa oyununda Ferrari SF1000 F1 aracı ile ofiste kapıştık!
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İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG STRIX XG27UQ
Asus’un en gelişmiş monitörlerinden biri olan ROG Strix XG27UQ ile beraberiz. Klasik bir incelemenin dışına çıkarak 4K’da 144 Hz ve 1 ms özelliklerini tecrübe ettiğimiz bu yarışmada Aydoğan, Mert, Kaan ve Eray 13-15 Kasım’da Türkiye’de yapılacak yarışa bir ön hazırlık yaptılar. Assetto Corsa oyununa İstanbul Park ve SF1000 modlarını ekleyerek 3 tur üzerinden yarıştıkları bu video oldukça eğlenceli geçti.
XG27UQ özellikleri
XG27UQ, Türkiye’de bulabileceğiniz en üst seviye monitörlerden biri konumunda. 27 inçlik IPS bir ekrana sahip olan cihaz, 4K’da 144 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bunu tek DP üzerinden Display Stream Compression yani DSC teknolojisi sayesinde yapabiliyor. Ürün 4K’da oldukça akıcı bir deneyim sunarken, aynı zamanda 1 ms MPRT tepkime süresine de sahip.
Bunun yanı sıra HDR desteği de olan ekran tam manasıyla her şeyi bulabileceğiniz bir cihaz konumunda. Nvidia G-Sync desteğine de sahip olduğunu ayrıca belirtmek gerek. ELMB adı verilen Çok Düşük Hareket Bulanıklığı teknolojisiyle de akıcı ve görüntüdeki hareketli nesnelerde de bozulma olmadan net gösterebiliyor.
Arkasında yer alan geniş ROG logosunda Aura Sync desteği de sağlayan ROG Strix XG27UQ, altında da ROG logosu ya da kendinize göre özelleştirebileceğiniz bir alt aydınlatmaya da sahip.
Genel olarak baktığımızda XG27UQ tam performans sunan oldukça üst seviye bir monitör konumunda. Özellikle RTX 3000 serisi kartlar ile gelen 8K HDR desteğiyle bu monitör ile oyunlarınızı 4K HDR açık bir şekilde üst seviye ayarlar ile oynayabileceksiniz.
İnceleme
Forza Street oynadık! | Cepte Forza keyfi
Microsoft’un ve Xbox’ın en sevilen oyunlarından Forza serisi Forza Street ile cebe taşınıyor.
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Android ve iOS cihazlar için yayınlanan Forza Street’e ilk bakış niteliğinde ve oyunun kalitesini görebileceğiniz bir video ile karşınızdayız.
Forza Street Android indir; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.gravity&hl=tr
Forza Street iOS indir; https://apps.apple.com/US/app/id1453783746?mt=8
İyi seyirler…