Cosmos’un İkinci Sezonu Geliyor!

Dünyanın en iyi gökbilimcisi olarak kabul edilen Carl Sagan’ın 1980’lerde yayımlanan “Cosmos: A Personal Voyage” belgesel serisi oldukça ilgi görmüştü. Ardından yıllar sonra astofizik ve gökbilim alanında en popüler isim olan Neil deGrasse Tyson tarafından “Cosmos: a Spacetime Odyssey” adıyla 2014 yılında devam ettirilen belgesel serisi, son yılların en iyi yapımı olarak kabul ediliyor.

Aradan geçen 4 yılın ardından Tyson, Twitter üzerinden Cosmos’un devamının geleceğini müjdelerken, adı ve yayın tarihi hakkında da bilgi verdi.

Yup. We got the band back together. Another season of Cosmos is officially real. “COSMOS: Possible Worlds” To air on @FOXTV & @NatGeoChannel in a year — Spring 2019. Be there. pic.twitter.com/OjvatE7GlK

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 Ocak 2018