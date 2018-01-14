Cosmos’un İkinci Sezonu Geliyor!

Cosmos’un İkinci Sezonu Geliyor!

14 Ocak, 2018 Dizi/Film/Kitap 0 yorumlar

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Evreni tanımak ve bundan milyonlarca yıl öncesi hakkında bilgi veren Cosmos’un yeni serisine ait ikinci sezon müjdesi geldi.

Dünyanın en iyi gökbilimcisi olarak kabul edilen Carl Sagan’ın 1980’lerde yayımlanan “Cosmos: A Personal Voyage” belgesel serisi oldukça ilgi görmüştü. Ardından yıllar sonra astofizik ve gökbilim alanında en popüler isim olan Neil deGrasse Tyson tarafından “Cosmos: a Spacetime Odyssey” adıyla 2014 yılında devam ettirilen belgesel serisi, son yılların en iyi yapımı olarak kabul ediliyor.

Aradan geçen 4 yılın ardından Tyson, Twitter üzerinden Cosmos’un devamının geleceğini müjdelerken, adı ve yayın tarihi hakkında da bilgi verdi.

2019’un ilkbahar aylarında yayımlanacak olan Cosmos’un devamı “Cosmos: Possible Words” adını alacak ve FOX TV ile National Geographic kanallarında gösterime girecek. Bakalım, evren ve uzay hakkında merak edilen başka hangi bilgiler Tyson tarafından bizlere aktarılacak hep beraber göreceğiz.

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