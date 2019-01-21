Corsair yeni kablolar ve termal macun tanıttı

Corsair, oyun severlerin camlı kasaların yaygınlaşması ile başlayan şaşalı kasalar toplamasına destek olmak amaçlı bir takım yeni aksesuarlar tanıttı. Bunların çoğunluğu şık görünümlü hemen hemen tüm kasanızı besleyecek korumalı kablolardan oluşsa da arada termal macun gibi ürünler de var.

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Corsair yeni ürünler tanıttı

Corsair Premium Tek Tek Korunmuş Güç Kaynağı Kablosu iki farklı kite ayrılmış. Bunların ilki pro kit ve 1x ATX 24-PIN, 2x EPS12V / ATX12V, 2x PCIe Çift, 2x PCIe Tek, 2x SATA ve 2x aksesuar kablolarını içeriyor. Diğeri ise başlangıç kiti ve 1x ATX 24-PIN, 1x EPS12V / ATX12V ve 2x PCIe Tek kablolarını içeriyor. 4. Nesil ve tip 4 olarak gelen kablolar tüm tip 4 Corsair güç kaynakları ile uyumlular. Yedi farklı renk kombinasyonu sunan ürün aynı zamanda ısıya da dayanıklı.

Bunlara ek olarak firma bir de Korumalı Ön Panel Uzatma ve Korumalı SATA Kablolarını sunuyor. Kablolar siyah, beyaz, kırmızı ve mavi olmak üzere dört renk seçeneği ile birlikte geliyor. 30cm uzunluğundaki kablolarla SATA için 6Gbps hıza ulaşmak mümkün.

PCIe 3.0 x16 Uzantı Kablosu, 300mm uzunluğunda ve GPU’larını kasaya dikey yerleştirenler için tasarlanmış. EMI kalkanı olan kablo esnekliği ile dar alanlarda işlemi kolaylaştırıyor.

Son olarak ise TM30 Performans Termal Macunu tanıtıldı. Hem CPU hem de GPU ile kullanılması hedeflenen macun, istikrarlı bir biçimde uzun yıllar kurumadan ve çatlamadan dayanabiliyor.

İlgilenenler için Corsair’in tüm kabloları için iki yıl garanti verdiğini de belirtmekte fayda var.