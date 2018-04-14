Corsair Spec-04 Tempered Glass inceleme (VİDEO)

Corsair Spec-04 Tempered Glass inceleme videomuzda, geçtiğimiz yıl çıkan Spec-04 modelinin temperli cam varyasyonuna yakından bakıyoruz.

Corsair Spec-04 Tempered Glass inceleme

Mid-Tower ATX yapıda olan kasamızın tasarımından başlayacak olursak ön paneldeki asimetrik çizgiler ve siyah ile kırmızının uyumu göze çarpıyor. Hatırlarsanız Spec-04 modelinde siyah, siyah-sarı gibi farklı renk seçenekleri de vardı. Ancak Tempered Glass modelinde şimdilik sadece kırmızı-siyah renk seçeneğinin olduğunu belirtelim.

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Temperli cam yan panel, özellikle donanım bileşenlerinde RGB aydınlatma kullanan ve bunu sergilemek isteyen oyuncular için birebir. Ancak ne yazık ki cam ile kasa arasında çok ufak da olsa bir boşluk kaldığını ve bu nedenle biraz tozlanma sorunu olabileceğini söyleyelim. Ön panelin hemen yan tarafında ise güç ve reset tuşu ile beraber 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, mikrofon ve kulaklık yuvaları yer alıyor.

İkisi önde, ikisi üst bölümde biri de arka bölümde olmak üzere toplamda 5 adet 120 mm fan destekleyen Corsair Spec-04 Tempered Glass modeli ön bölümünde kırmızı LED’li bir fan ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise 3.5 inç HDD‘ler için 3 adet çekmeceli bölümün yanı sıra 2.5 inç SSD’ler için kablolamayı yaptığınız arka bölümde iki adet bölüm ayrılmış.