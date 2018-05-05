Çevre birimleri konusunda kendisini kanıtlamış Corsair’ın 3 adet 120mm boyutundaki Corsair LL120 RGB LED aydınlatmalı fan setini inceliyoruz.

Corsair Link ve iCue yazılımları üzerinden kontrol edebileceğiniz bu fanlar, sessiz ve güçlü çalışmasının yanı sıra kasanız ve diğer çevre birimi ürünleriniz ile senkronize çalışarak size gerçek manada bir renk şöleni yaşatabiliyor.

Piyasada 140mm modellerinin de bulunduğu bu fan setinin detaylarına gelin hep beraber yakından bakalım.

İyi seyirler…

Corsair LL120 RGB İnceleme