Corsair K70 RGB MK.2 inceleme videomuzda, şirketin en yeni mekanik oyuncu klavyesine yakından bakıyoruz.

Corsair K70 RGB MK.2 inceleme

Ülkemizde 150 dolar + KDV fiyatıyla satılacak ürün, Cherry MX RED anahtarlarını kullanıyor. Ancak yakın dönemde bu modelin Cherry MX Speed anahtarlarına sahip modelini de satışta görebileceğiz. Tasarımsal olarak klavyenin en büyük avantajı havacılık sanayi kalitesinde eloksal fırçalanmış alüminyum çerçeve kullanılmış olması. Bu sayede oldukça kaliteli ve dayanıklı bir klavye kasası elde edilmiş oluyor.

Corsair logosuyla beraber tüm tuşlar parlak RGB aydınlatma ile donatılmış durumda. Bu RGB aydınlatmaları Corsair CUE yazılımı üzerinden kontrol edebiliyoruz. Sağ üst bölümde yer alan tuşlar yardımıyla parlaklık seviyesini değiştirebiliyor ve profiller arasında geçiş yapabiliyoruz. Ayrıca klavyenin üzerinde yer alan USB bağlantısı sayesinde, USB bellek gibi aygıtları direkt klavye üzerinden PC’ye bağlayabilmek mümkün.

Cherry MX Red anahtarları, birçok mekanik klavyeye oranla daha sessiz bir yapıda karşımıza çıkıyor. Ayrıca mekanik anahtarın oluşturmuş olduğu basış hissiyatı da son derece tatminkar.