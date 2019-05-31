Cooler Master oyuncu ürünlerini tanıttı

Cooler Master, Computex 2019’da yeni kablosuz çevre birimleri ve ultra hafif fare serisini duyurdu. Yeni modeller SK851, MM831, MH670 ve MM710 olarak sıralanıyor.

Cooler Master SK851 özellikleri

SK851, profesyoneller tarafından özel olarak değiştirilmiş yeni düşük profilli bir mekanik klavye. Omrom düşük profilli mekanik anahtarlar, Bluetooh 4.0 kablosuz bağlantı, aydınlatma açıkken 15 saate kadar, aydınlatma kapalı iken beş aya kadar süren yüksek kapasiteli pil ömrü ve fırçalanmış alüminyum tasarım ile öne çıkıyor. Cooler Master yazılımı sayesinde daha fazla kişiselleştirme yapılabiliyor.

Cooler Master MM831 neler sunuyor?

MM831, Cooler Master’ın gerçek gecikmesiz bağlantı sağlayan ilk kablosuz faresi. Dinamik 4 bölgeli aydınlatma efektlerine sahip, 32.000 DPI’a kadar doğruluk ve hız için PixArt 3360 optik sensör ile geliyor. Dayanıklı PBT şasi aşınma ve yıpranmayı azaltırken, Omron anahtarlar 20 milyon tıklama ömrüne sahip. 2.4Ghz veya Bluetooth bağlantı imkanı ve Qi kablosuz şarj desteği kablosuz kullanım için en iyi özelliklerdir

Cooler Master MH670: Şirketin ilk kablosuz oyun kulaklığı

MH670 Cooler Master’ın ilk kablosuz oyun kulaklığı. Sanal 7.1 surround ses ve tek yönlü boom mikrofonla birleştirilmiş 2.4 Ghz yüksek kaliteli bağlantı hızı ile gecikmesiz kablosuz çözüm sunuyor. Çoklu platform uyumluluğu için 3.5mm bağlantı mevcut. Ayrıca taşınabilirlik için katlanabilir ve çıkarılabilir yapıda.

Cooler Master ayrıca iki yeni kablolu modeli olan MH650 ve MH630 ürünlerini de duyurdu. MH650, konsol ve PC kullanıcıları için idealdir ve sanal 7.1 surround ses, tek yönlü boom mikrofon, RGB aydınlatma, konsollar ve PC için tek USB bağlantısı, çıkarılabilir kablo , mikrofon ve kolay taşınabilirlik için katlanma özelliklerini sunar. MH630 basit ama güçlü bir modeldir. PC’ler ve mobil cihazlar için zengin bir ses kalitesi sunar. 3.5mm jacklı bağlantı ve 50mm Neodim sürücüleri ile donatılmıştır. Çıkarılabilir kablosu ve mikrofonu, MH630’u hareket halindeyken kolay bir seçenek haline getirir.

Cooler Master MM710 özellikleri

MM710 ultra hafif bir faredir. Özel petek kompozit gövdesi ve hafif örgülü yumuşak dahaynıklı kablosu ağırlığı 52grama düşürmüştür. MM710 32.000 DPI’a akdar ayarlanabilen Pixart 3389 optik sensor ile sağ el kullanıcıları için optimize edilmiştir. .