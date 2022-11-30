Oppo, Kasım ayında amiral gemisi ve bütçeye uygun akıllı telefonlarında kararlı ve beta ColorOS 13 sürümlerini kullanıma sunduktan sonra, şimdi güncellemeyi daha fazla cihaza yaymaya hazırlanıyor. Çinli şirket, 22 Aralık için ColorOS 13 tabanlı Android 13 güncelleme takvimini paylaştı. Bakalım Aralık ayında en son yazılım güncellemesini hangi cihazlar alacak.

Oppo kısa süre önce çok sayıda cihaz için ColorOS 13 Aralık güncelleme zaman çizelgesini açıkladı. Şirket, Android 13 tabanlı yazılımın kararlı ve beta sürümlerini Oppo Reno 7 SE 5G, Oppo Reno 6 serisi, Oppo Reno 5 serisi ve Oppo Pad için yayınlayacak. OnePlus Ace Pro da Aralık ayında kararlı bir güncelleme alacak. Zaman çizelgesinin Çin bölgesi için olduğunu unutmayın. Şirket, yakında küresel pazar için güncelleme planını açıklayabilir.

ColorOS 13 Güncelleme Zaman Çizelgesi

9 Aralık 2022

OPPO Pedi (Beta)

OPPO Pad Artist Sınırlı Set (Beta)

OnePlus Ace Pro

23 Aralık 2022

OPPO Reno7 SE 5G

15 Aralık 2022

OPPO Reno5 5G

OPPO Reno5 Pro+ 5G

OPPO Reno6 5G

OPPO Reno6 Pro+ 5G

OPPO Reno5 Pro+ Sanatçı Sınırlı Üretim 5G

OPPO Reno6 Pro+ 5G Dedektif Conan Sınırlı Üretim

23 Aralık 2022

OPPO Reno8 Pro 5G

28 Aralık 2022

OPPO Reno5 Pro 5G

OPPO A95 5G

Oppo’nun ColorOS 13, pek çok yeni özellik ve iyileştirme içeriyor. Yeni bir akuamorfik tasarım getiriyor ve daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor.