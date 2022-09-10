Coinbase, yakın zamanda onaylanmış kripto hizmeti Tornado Cash’in kullanıcıları tarafından Hazine Bakanlığı’na açılan bir dava ile uğraşıyor.

Altı davacı arasında Coinbase çalışanları ve Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından ağustos ayında kara listeye alınan diğer kullanıcılar yer alıyor.

Tornado Cash gibi hizmetler, anonim olmakla birlikte kolayca izlenebilir kripto işlemlerini gizlemek için kullanılır. Hazine Bakanlığı, bu özel hizmetin son üç yılda Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ve diğer kötü niyetli kişiler tarafından 7 milyar dolardan fazla dijital para aklamak için kullanıldığını savundu.

Ancak bazı durumlarda, meşru gizlilik nedenleriyle karıştırma hizmetleri kullanılır. Coinbase’de güvenlik riski analisti olan bir davacı, adresinin Rus bilgisayar korsanları tarafından hedef alınacağı korkusuyla Ukrayna’ya yapılan bağışları anonim hale getirmek için hizmeti kullandı.

Yaptırımlar, Hazine Bakanlığı tarafından bir kurum veya kişiye karşı açık kaynaklı yazılımları kara listeye almak için benzersiz bir hamledir. Kripto meraklıları, hareketin bir aşırılık olduğunu, yeni bir yasal emsal teşkil ettiğini ve teknoloji endüstrisi için olumsuz dalgalanma etkilerine neden olabileceğini savundu.

Coinbase’den Paul Grewal “Bunu çok daha büyük bir sorun olarak gördük. Eğer bu kod yasaların getirdiği herhangi bir sınırlama olmaksızın belirlenebilirse, herhangi bir teknoloji, herhangi bir araç veya sistem adil bir oyun olabilir.” dedi.

Grewal, bunun inovasyon üzerinde caydırıcı bir etkisi olabileceğini söyledi. Tornado Cash senaryosunu bir otoyolda silahlı soyguncuları kovalayan polise benzeten Grewal, suçluları yakalamak için “o otoyolun tüm kullanımını yasaklamayacağız” dedi. Ayrıca, Coinbase’in ilk kez harici bir davayı finansal olarak desteklediğini ve davacıların avukatlarının yanı sıra federal mahkemedeki iddiaların takibiyle ilgili diğer masrafları ödemeyi planladığını söyledi.

Dava, hareketin Hazine Bakanlığı’nın yetkisinin bir adım ötesine geçtiğini ve Coinbase’in bir blog gönderisinde belirttiği gibi “neşter yerine çekiç” kullandığını savunuyor. Davacılar, paraları hala Tornado Cash’te kilitli olduğu için finansal zarara yol açtığını ve gizlilik nedenleriyle araçlara güvenen kullanıcılara zarar verdiğini iddia ediyor. Dava, mahkemeden Tornado Cash akıllı sözleşmelerini ABD yaptırımlar listesinden çıkarmasını istiyor.

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Coinbase nedir

Coinbase, ticaret hacmine göre ABD’nin en büyük kripto borsasıdır ve bir dizi son SEC soruşturmasıyla uğraşırken, Washington’daki kripto reformlarını kamuya açık bir şekilde savunmuştur. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kısa süre önce Coinbase’den, kurumun kayıt dışı menkul kıymetler olabileceğini iddia ettiği kripto para birimlerinin listelenmesi hakkında bilgi istedi. SEC ayrıca, staking olarak bilinen kripto ödül programını da araştırıyor.

Grewal, “Washington genelinde düzenleyici reformu savunduk ve bu çalışma devam edecek. Bu durumda meydan okunan kurumlarla işbirliği yapmaya ve ortak olmaya devam edebiliriz, çünkü bu kimsenin iyi niyetini sorgulamakla ilgili değil, hukukun üstünlüğünün uygulanmasını sağlamakla ilgili.” dedi.