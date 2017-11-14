CoD: WWII’de Hata Sonucu Çıktıştan Bu Yana 2x XP Veriliyor!

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Call of Duty: WWII’de yapılan bir hata sonucu bir haftadır yanlışlıkla multiplayer modunda 2 kat daha fazla puan verildiği ortaya çıktı.

Call of Duty serisinin son oyunu WWI, geçtiğimiz hafta piyasaya çıkmıştı. Ancak bu oyunu ön sipariş ile ya da çıkar çıkmaz alan kullanıcılar Activision ve Sledgehammer Games’in yaptığı hata nedeniyle yaşadı. Oyunda normalde bazı dönemlerde kampanya olarak verilmesi planlanan 2x XP, yani iki kat daha fazla deneyim puanı uygulaması alsında oyun çıktığından bu yana açık kalmış. Böylece oyuncular bu süreçte fazla fazla XP alarak profillerini XP yağmuruna tutmuş oldu.

Hatta bu hata sebebiyle kısmen özür dilemek adına 3x XP puanı vermeye başlayan WWII, bu hafta sonu boyunca da 3XP uygulamasına devam edecek.