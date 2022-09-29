İki Norfolk hastanesi, çocuklarda ve gençlerde astım ataklarını azaltmayı amaçlayan bir telefon uygulamasını denemek için bir teknoloji şirketi ile işbirliği yaptı.

Norfolk ve Norwich Üniversite Hastanesi ile James Paget Üniversite Hastanesi, hastalara uygulamaya bağlanan ve ardından akciğerlerini izleyen bir astım cihazı izleyici sağlıyor. Uygulama daha sonra hastaları bir atağı durdurmak için harekete geçmeleri gerektiğinde uyarıyor. Veriler, uzaktan incelemesi ve gerektiğinde harekete geçebilmesi için klinisyenlere gönderiliyor.

Dr. Bikalpa Neupane, denemelerin “büyük bir potansiyele” sahip olduğunu söyledi. Norfolk ve Norwich hastanesindeki danışman çocuk doktoru, uygulamanın “gerektiğinde müdahale etmemizi sağlayan güçlü veriler” sağladığını sözlerine ekledi.

İki hastane, projede Cambridgeshire merkezli Aseptika şirketinin yanı sıra bir danışmanlık firması ve Doğu Akademik Sağlık Bilimleri Ağı ile çalıştı.

Deneme sürümü, son 12 ayda astım krizi geçirip hastaneye kaldırılan çocuk ve gençlere açıldı. Gressenhall’dan yedi yaşındaki Oscar, pilot projede yer alıyor. Uygulama, astım cihazını kullanması gerektiğinde bir bildirim gönderiyor.

Anne Jodie, geçmişte astım nedeniyle yılda dört defaya kadar hastanede tedavi görmesi gerekebileceğini söyledi. Jodie, “Kötü bir günde veya gerektiğinde zorlukla yürüyebiliyor veya konuşabiliyor. Kış aylarında genellikle daha kötü oluyor. Birkaç gün hastanede kalabiliyor, bu yüzden okulu özlüyor. Bilgi doğrudan hastaneye gittiği için, daha az hastanede kalacak ve okulda daha fazla zaman geçirerek daha erken öğrenebilecekler.” dedi.

James Paget Üniversite Hastanesi’nde danışman çocuk doktoru Dr. John Chapman şunları söyledi: “Bu, astımlı çocuklara bakma şeklimizi değiştirme potansiyeline sahip çok heyecan verici bir proje. Uzaktan izleme, hangi hastalarımızın iyi durumda olduğunu ve hangilerinin daha fazla dikkatimize ihtiyaç duyduğunu belirlememize izin verecek. Bu, astım ataklarını ve poliklinik ziyaretlerini azaltarak bu çocukların hayatlarına devam etmelerini sağlayacaktır.”