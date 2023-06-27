Desibel kısıtlamalı ve desibel ayarı sunan Philips K4206 çocuk kulaklığı incelemesiyle karşınızdayız. Philips’in iki farklı renkte sunduğu kulaklık modelinin sunduğu detayları ve özelliklerini videoda görebilirsiniz.

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Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/TAK4206BL_00/cocuklar-icin-kablosuz-kulak-uestue-kulaklik

Not: Bu videoda yer alan Philips K4206 modeli kulaklığı inceleme örneği olarak TP-Vision Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Philips K4206 Çocuk Kulaklığı Özellikleri

Mavi renk kodu: TAK4206BL/00

Pembe renk kodu: TAK4206PK/00

Boyutlar: 146 x 180 x 45 mm

Ağırlık: 128 gram

Kafa bandı uzunluğu 320 – 360 mm

Bağlantı: 3,5 mm & Bluetooth 5.0

Renk: Mavi – Pembe

Aydınlatma: Kırmızı, Mavi, Yeşil, Üçü Bir Arada

Sürücü tipi: Dinamik

Empedans: 32 Ohm

Hoparlör çapı: 32 mm

Hassasiyet: 83 dB (1KHz)

Frekans aralığı: 20 – 20.000 Hz

Arama mikrofonu: 1 mikrofon

Müzik çalma süresi: 28 saat

Konuşma süresi: 25 saat

Batarya: 240 mAh

Şarj süresi: 2 saat

Hızlı şarj süresi: 2 saatlik kullanım için 15 dakika

Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm