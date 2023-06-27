Desibel kısıtlamalı ve desibel ayarı sunan Philips K4206 çocuk kulaklığı incelemesiyle karşınızdayız. Philips’in iki farklı renkte sunduğu kulaklık modelinin sunduğu detayları ve özelliklerini videoda görebilirsiniz.
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İçindekiler
ÇOCUKLARA ÖZEL BLUETOOTH KULAKLIK! | PHILIPS K4206 İncelemesi
Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/TAK4206BL_00/cocuklar-icin-kablosuz-kulak-uestue-kulaklik
Not: Bu videoda yer alan Philips K4206 modeli kulaklığı inceleme örneği olarak TP-Vision Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Philips K4206 Çocuk Kulaklığı Özellikleri
- Mavi renk kodu: TAK4206BL/00
- Pembe renk kodu: TAK4206PK/00
- Boyutlar: 146 x 180 x 45 mm
- Ağırlık: 128 gram
- Kafa bandı uzunluğu 320 – 360 mm
- Bağlantı: 3,5 mm & Bluetooth 5.0
- Renk: Mavi – Pembe
- Aydınlatma: Kırmızı, Mavi, Yeşil, Üçü Bir Arada
- Sürücü tipi: Dinamik
- Empedans: 32 Ohm
- Hoparlör çapı: 32 mm
- Hassasiyet: 83 dB (1KHz)
- Frekans aralığı: 20 – 20.000 Hz
- Arama mikrofonu: 1 mikrofon
- Müzik çalma süresi: 28 saat
- Konuşma süresi: 25 saat
- Batarya: 240 mAh
- Şarj süresi: 2 saat
- Hızlı şarj süresi: 2 saatlik kullanım için 15 dakika
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm