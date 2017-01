CNN, Trump’ın Başkanlık Töreninden Gigapiksellik Fotoğraf Yayınladı

Gigapiksellik fotoğrafların inanılmaz derecede detay yakaladığı bilinen bir şey ve bu özellik CNN’in Trump’ın başkanlı töreni fotoğrafında bir kez daha gözler önüne serildi.

CNN’in bu fotoğrafı Trump’a özel bir fotoğraf değil. Daha önce 2009 yılında The Washington Post ve 2013 yılında The New York Times, Obama’nın başkanlık töreninden benzer kareler paylaşmıştı. Bentley ise yeni Mulsanne modelinin reklamı için benzer bir yönteme başvurmuştu.

Paylaşılan fotoğrafta aralarında Başkan Trump, Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton gibi isimlerin yüzleri net bir şekilde belli oluyor. Diğer taraftan törene katılanlar geniş bir biçimde panaromadan belli oluyor.

Tam da törenin büyüklüğü hakkında tartışmalar devam ederken böyle bir fotoğrafın çıkması ilginç oldu. Trump ve Beyaz Saray en çok katılımın olduğu tören olduğunu iddia ederken bir çok kişi Obama’nın törenlerinin daha kalabalık olduğunu savunuyor. Fotoğraflarda ise her şey ortada.

Donald Trump’ın başkanlık töreninde çekilmiş fotoğraf için buraya tıklayınız.

Barack Obama’nın 2013 yılındaki başkanlık töreninde çekilmiş fotoğraf için buraya tıklayınız.

Barack Obama’nın 2013 yılındaki başkanlık töreninde çekilmiş fotoğraf için buraya tıklayınız.