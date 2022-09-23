İngiltere’de bir polis, 10 yaşındaki çocukların cinsel içerikli görüntüler göndermeleri için cezbedildiğini ve ardından şantaj yapıldığını söyledi. İngiltere polisi şimdi ebeveynleri çocuklarla çevrimiçi güvenlik hakkında konuşmaya çağırıyor.

Polisler, bu yıl mayıs ayından bu yana 17 cinsel şantaj vakası olduğunu doğruladı.

Cinsel şantaj, birisinin karşılığında ödeme yapmak gibi bir şey yapmadıkça kurbanın cinsel fotoğraflarını veya videolarını paylaşmakla tehdit etmesidir.

Hem erkek hem de kadın kurbanların en yaygın yaşı 16, ancak 10 yaşındaki çocuklar da şantajcıların hedef olmakta.

‘Son derece korkutucu’

Çocuk istismarı, kayıp ve ruh sağlığı ekibinden Det Insp Cheryl Godwin, çocuklar utandığı için, bu suçların “muhtemelen çok az rapor edildiğini” söyledi.

Godwin, “Bunun onların başına gelmesi çocuk için çok üzücü olabilir ve onları daha sonra ne olacağı konusunda son derece korkutabilir” diye ekledi.

Instagram ve Snapchat’in çocuklara yaklaşılan ana platformlar oldu.

Cinsel şantaj, bilinmeyen bir kişinin bir sosyal medya veya mesajlaşma platformunda çocuğa bir arkadaşlık isteği göndermesi ve bir yakınlık kurması – genellikle onları kendileriyle aynı yaşta olduklarına inandırması durumunda gerçekleşir.

Konuşma daha sonra cinselliğe kayar ve suçlular cinsel görüntüler veya videolar talep eder veya onları görüntülü olarak arar.

‘Ödeme yapmayın!’

Bunlar gönderildikten sonra, para veya hediye kartlarıyla ödeme yapmazlarsa görüntüleri veya videoyu ailelerine, arkadaşlarına veya YouTube gibi diğer çevrimiçi platformlara vermekle tehdit ederek mağdura şantaj yapıyorlar.

Det Insp Cheryl Godwin şunları söyledi: “Kendinizi bu durumda bulduysanız, lütfen panik yapmamaya çalışın. Kişiyle tüm iletişiminizi durdurun ve sizden para isteniyorsa, onlara ödeme yapmayın. Bunun yerine, herhangi bir kanıt elde edin ve polisle iletişime geçin.”