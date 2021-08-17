Oyun Konsolu
Çinli geliştiriciler 49 milyar dolarlık pastadan bir dilim istiyor!
14 yıl boyunca Çin’de Sony, Microsoft ve Nintendo gibi markaların oyun konsolları yasaklandı. Ve bu yasak nihayet 2014 yılında kaldırıldı.
Bu konsollar, ithal cihazları yüksek bir fiyata satan “gri pazar” olarak adlandırılan yerlerde bulunurken, yasak PC ve mobil oyunların popülaritesinin artmasına neden oldu.
Tencent ve NetEase gibi Çinli geliştiriciler, on yıldan fazla bir süredir yasak olan bu platformları bir hit yapmak için çaba harcadılar.
Fakat şimdilerde işler değişiyor. Çin’in teknoloji devleri, yeni nesil oyun geliştiricilerinin yanı sıra, Çin’deki video oyun konsollarının büyümesini ve bu cihazlarla büyümüş denizaşırı oyuncuları hedefliyor.
Sony, Microsoft ve Nintendo, yeni nesil oyun konsollarını Çin’de piyasaya sürdü.
“Konsol için küresel pazar payı %30 civarında bir gelir sağlıyor.” Tencent destekli bir oyun stüdyosu olan Studio Surgical Scalpels’in kurucusu Frank Mingbo Li, CNBC’ye verdiği demeçte, Çin’de bunun sadece %1 ile sınırlı olduğunu söyledi. “Bu nedenle Çin’deki konsol oyun geliştiricileri için büyük bir potansiyel fırsat mevcut” dedi.
Studio Surgical Scalpels; PC, Sony PlayStation 4 ve PlayStation 5 için “Boundary” adlı uzay tabanlı bir birinci şahıs nişancı oyunu üzerinde çalışıyor
http://Beyond The Valley (art19.com)
Piyasa istihbarat firması Niko Partners’a göre, Çin’in oyun konsolu donanım ve yazılım pazarı 2020’de 1,84 milyar dolara ulaştı. Bu sayının, 2025’te 2,46 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak bu, hem mobil hem de PC oyun gelirleri tarafından gölgede bırakıldı. Yalnızca mobil oyun geliri 2020’de 29,2 milyar dolardı.
Pazar araştırma şirketi Newzoo’ya göre, küresel olarak, konsol pazarı dünya çapındaki oyun pazarının %28’ini oluşturarak 49,2 milyar dolarlık bir gelir oluşturacak.
İşte fırsat burada yatıyor.
Niko Partners kıdemli analisti Daniel Ahmad CNBC’ye verdiği demeçte, “2000 ve 2014 yılları arasında konsolların yasaklanmasına rağmen, Çin’de konsollara yüksek talep görüyoruz ve ülke dışında konsol için daha da büyük bir pazar var” dedi.
Bir oyun endüstrisi emektarı olan Li, “Boundary”nin küresel pazar için ilk günden tasarlandığını söyledi. Ve Çinli geliştiricinin hırslarının üstünde durdu.
“Boundary”, Çin’den çıkan birkaç yüksek profilli konsol oyunundan sadece biri. Yaklaşan bir başka oyun da Çinli stüdyo Game Science tarafından geliştirilmekte olan “Black Myth: Wu Kong”.
Oyun devleri konsol pazarını izliyor
Dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent, rakip Çinli firma NetEase ile birlikte konsol pazarını da izliyor.
NetEase, Perşembe günü “Fortnite” gibi 60 kişilik battle royale tarzı bir oyun olan “Naraka: Bladepoint” adlı yüksek profilli bir oyun piyasaya sürdü. Çin merkezli Hangzhou şirketi de oyunu konsollar için geliştiriyor. Ancak henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı.
2019’da NetEase, uluslararası genişlemeye yardımcı olmak için Kanada’nın Montreal şehrinde bir oyun grubu kurdu. Buna ek olarak, Japonya’da geçen yıl konsol oyunu üretimine adanmış başka bir stüdyo açtı.
Bu ay CNBC ile yaptığı röportajda NetEase başkan yardımcısı Hu Zhipeng, konsol pazarını “oldukça çekici” olarak nitelendirdi.
Hu, “Japonya’daki ve Montreal’deki Sakura Stüdyomuz, denizaşırı pazar paylarının üçte biri konsol oyunları tarafından alındığından, konsollarda oyun geliştirmeye adanmıştır” dedi.
https://www.cnbc.com/video/2021/08/10/inside-chinas-largest-gaming-conference-china-joy.html
Tencent’in yıllar içinde oyun alanındaki büyümesi, oyun stüdyolarının satın alınması veya bunlara yapılan yatırımlardan kaynaklandı. Bu, ağırlıklı olarak mobil cihazlara odaklıydı. Ancak şimdi PC ve konsol için oyun yapan şirketlere de kaymaya başladı.
“2021’deki 51 yatırımın yaklaşık yarısı, PC ve konsol oyunları geliştirme deneyimi olan şirketlerde.” Mayıs ayında yayınlanan bir Niko Partners raporuna göre bunların çoğu yerli.
Raporda, 2020 yılına kadar Tencent’in yurt içi yatırımlarının çoğunun mobil oyunlara gittiği, PC ve konsol yatırımlarının ise yurt dışında yapıldığı da belirtildi.
Tencent’in sahibi olduğu geliştirici TiMi Studio, PC ve konsol oyunlarına odaklanmak için Montreal ve Seattle’da ofisler açtı.
Niko Partners’tan Daneil Ahmad; “Çinli stüdyolar oyun geliştirmede denizaşırı emsalleriyle aynı seviyeye gelmek istiyor. Bunun için ise, gelişen oyuncu taleplerini karşılayan ve hem coğrafya hem de platform açısından geniş kitlelere ulaşan büyük ölçekli AAA* kalitesinde oyunlar oluşturabilmelerini sağlamak için büyük ekiplere yatırım yapıyor.” dedi.
*AAA, yüksek kaliteli ve popüler oyunları ifade eden resmi olmayan terim.
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Oyun
Steam Deck, bazı oyunları büyük ekranlarda oynatamayabilir!
Valve’in yakın bir tarihte duyurduğu Nintendo Switch benzeri el konsolu Steam Deck kullanıcılara bazı sorunlar yaşatabilir. Steam Deck aynı Nintendo Switch gibi isterseniz elinizde isterseniz dock ünitesine bağlayarak TV ve monitörde Steam oyunlarınızı oynayabileceğiniz bir el konsolu. Yalnız Steam Deck henüz piyasaya sürülmemiş olsa da cihaz ile ilgili öğrenilen bazı detaylar kafalarda soru işareti bırakıyor. Bunlardan bir tanesi de bir Valve çalışanının açıklamasıyla öğrendiğimize göre Steam Deck, dock ünitesine bağlandığı zaman herhangi bir performans artışı almayacak. Bu durumun da özellikle büyük ekranlı 4K televizyonlarda bazı sorunlara yol açabileceği düşünülüyor.
Valve’den Greg Coomer’ın PC Gamer’a verdiği röportajda açıkladığına göre Steam Deck’in geliştirme ve tasarım aşamalarında cihaza bir “yüksek güç modu” eklenmesi düşünülmüş. Ancak şirket bunu reddetmiş. Coomer şu sözlerle duruma açıklık getirdi:
“…Tüm şartları göz önünde bulundurduğumuzda cihazın dock üzerinde veya elde kullanım durumuna dayanarak cihazı modifiye etmemenin aslında daha iyi olabileceğini düşündük,”
“Cihazın daha fazla kullanılacağını düşündüğümüz mobil durumunda kullanımına daha fazla öncelik vermek istedik ve buna odaklanırken cihazın AAA oyunlarda iyi kare saniye oranlarında düzgün çalışacağı bir sınırı belirlememiz gerekti. Yüksek çözünürlüklerdeki dock senaryosunu da takip edip geliştirmeyi doğru bulmadık. Biz sadece daha basit bir tasarım hedefiyle yola çıktık ve buna öncelik verdik.”
Valve’in önceki röportajlarından biliyoruz ki şirket, Steam Deck üzerinde olabilecek en fazla oyunu en az 30 fps ile oynatabilmek için bir çok test gerçekleştirdi. Şirkete göre de bir çok oyunda bu hedefi tutturuyorlar ve hatta geçiyorlar. Ancak bunlar cihazın taşınabilir modunda, oyunlar 800p çözünürlükte çalışırken geçerli. Steam Deck’i dock’a yerleştirerek cihazı 1080p televizyona veya yüksek çözünürlüklü bir monitöre bağlamak normalde olduğundan daha fazla güç gerektirecektir. Eğer dock bunu sağlamayacak ise bazı üst seviye oyunlar bu ekranlarda performans sorunları yaşayabilir.
The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life.
— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) July 25, 2021
Steam Deck sabit kullanılacak bir konsol değil tabi ki. Ancak bu cihaz PC oyunlarını oynatıyor. Dolayısıyla bazı oyuncular oyun içerisindeki bazı çözünürlük ve görsel ayarları bilgisayarlarındaki gibi yapmak isteyeceklerdir. Bu yüzden Control gibi oyunlar yapılan erken testlere göre performans sorunları yaşadığı ve 4K televizyonlarda durumun daha da kötü olduğu söylendiği için oyuncuların performansı arttırmak adına bazı ayarları kısması gerekebilir. Control, yeni nesil konsolları, güçlü bilgisayarları bile zorlayan bir oyun. Dolayısıyla Control gibi oyunlar yerine daha az grafik ihtiyacı duyan oyunların bu cihazda sorunsuz çalışacağını varsaymak doğru olabilir. Eğer ki bu cihazı sabit bir konsol olarak kullanmayı ve yüksek grafikli oyunları büyük ekranlarda çalıştırmayı düşünüyorsanız cihazın oyun testlerini izlemeden satın almamanızı öneririz.
Steam Deck’in ayrıntıları geçtiğimiz ayın içerisinde duyuruldu. İlk bakışta Nintendo Switch’i andıran konsol teknik detaylarına inildiği zaman bazı noktalarda ayrışmaya başlıyor. Çip konusunda AMD ile anlaşan Valve, cihazda Zen 2 mimarili bir işlemci ile RDNA 2 mimarili bir grafik işlemcisi kullanıyor. Ve cihazda 16 GB RAM bulunuyor. 7 inç ekrana sahip olan Steam Deck 1200’e 800 çözünürlükte görüntü veriyor. Valve’in açıkladığına göre batarya ömrü tam şarjdan itibaren 7-8 saat sürecek. Arka planında Linux çalıştıran cihaz aslında küçük bir bilgisayar olma özelliği taşısa da ana amacı Steam oyunlarını çalıştırmak olacak. Yine de Steam’deki tüm oyunları da desteklemediğini belirtmek gerek. Cihaz klavye fare desteği de sunacak.
Steam Deck üç farklı model ve fiyat ile piyasaya çıkacak. Giriş modelinde 64 GB hafıza olacak ve fiyatı 400 dolar olarak açıklandı. Orta seviye modelde daha hızlı 256 GB bir SSD yer alacak ve fiyatı 530 dolar’dan satışa çıkacak. En pahalı model ise 650 dolar olacak ve 512 GB’lık bir SSD bulunduracak. Dock’u cihaz ile birlikte verilmeyecek ve ayrı satın alınması gerekecek. Ancak bugün itibariyle dock’un fiyatının ne olacağı ve ne zaman ön satışa açılacağı bilinmiyor. Steam Deck ise ilk müşterilerine Aralık ayında gönderilmeye başlanacak. Valve’in uyarısına göre de yeni ön sipariş verenler 2022’den önce cihazı alamayacaklar.
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Oyun
Cyberpunk 2077 yeniden PlayStation Store’da satışa sunuldu! İşte fiyatı
CD Projekt Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 yeniden PlatStation Store‘da satışa sunuldu. Ancak oyunculara bir uyarı var. İşte haberin detayları…
2020 yılının sonunda 10 Aralık tarihinde piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 oyun piyasasında ciddi bir yankı oluşturmuştu. Oyunun grafikleri, hikayesi ve tarzı oyuncular tarafından o kadar beğenildi ki, oynanış sayıları Cyberpunk 2077‘yi zirveye taşıdı. Ancak oyun içerisinde oluşan bazı hatalar oyuncuları oyundan soğuttu.
Oyun esnasında hem konsol hem PC platformlarında birçok komik sorun oluşturan Cyberpunk 2077, artık oyuncuların canını sıkmaya başlamıştı. Konuya hızlı bir şekilde el atan Sony, Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store‘dan kaldırmıştı. Ancak şimdi Cyberpunk 2077 çok daha gelişmiş bir halde PlayStation Store’a geri döndü.
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Cyberpunk 2077 PlayStation Store’da! İşte fiyatı
CD Projekt Red, oyundaki sorunların çözümünde geri adım atmayacaklarını ve kullanıcılardan özür dilediklerini belirtmişti. PlayStation Store‘dan kaldırıldığı sürede kendini oldukça fazla geliştiren Cyberpunk 2077 aslında sorunların büyük çoğunluğunu çözdü. Ve PlayStation Store’a geri döndü.
Cyberpunk 2077 is now available at PlayStation Store. Work on the PS4 version continues, with fixes and updates to be released throughout the year: https://t.co/XWCfOEQrLS For the best experience on PlayStation, playing on PS4 Pro or PS5 consoles is recommended.
— PlayStation (@PlayStation) June 21, 2021
Daha öncesinde 60 Euro’ya satılan oyunu şu anda 40 Euro fiyat etiketi ile satışa sunan PlayStation Store, oyunu oyuncuların kullanımına sundu. Ancak Cyberpunk 2077‘nin yapımcılarından ciddi bir uyarı da geldi. Gelin o uyarıya da göz atalım.
CD Projekt’ten PS4 kullanıcılarına ciddi uyarı!
Oyunu PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5 için tekrar satışa sunan CD Projekt, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yılın ikinci yarısında oyunculara sürprizleri olduğunu belirtti. Ancak hemen arkasında önemli bir uyarıda da bulundu.
#Cyberpunk2077 is now back on the PlayStation Store.
You can play the game on PlayStation 4 Pro and PlayStation 5. Additionally, a free next gen upgrade will be available for all owners of the PS4 version of Cyberpunk 2077 in the second half of 2021. pic.twitter.com/RTkptIHOb4
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021
CD Projekt oyunu tekrar satın almayı düşünen PS4 kullanıcılarını uyardı ve oyunda hala sorunlar olduğunu belirtti. Yani PS4 kullanıcıları oyunu oynarken birçok hata ile karşılaşabilir. Ancak PS4 Pro ve PS5 için en iyi deneyimin sunulacağı söylendi.
Genel olarak baktığımızda Cyberpunk 2077‘nin PlayStation Store‘a geri dönmesi gerçekten heyecanlandırıcı oldu. Ancak PS4 platformunda hala sorunların devam etmesi üzücü. Umarız PS4 için de sorunlar kısa sürede çözülür. Bakalım oyuncular bu sefer nasıl bir deneyim yaşayacak.
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