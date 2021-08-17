Çinli geliştiriciler 49 milyar dolarlık pastadan bir dilim istiyor!

14 yıl boyunca Çin’de Sony, Microsoft ve Nintendo gibi markaların oyun konsolları yasaklandı. Ve bu yasak nihayet 2014 yılında kaldırıldı.

Bu konsollar, ithal cihazları yüksek bir fiyata satan “gri pazar” olarak adlandırılan yerlerde bulunurken, yasak PC ve mobil oyunların popülaritesinin artmasına neden oldu.

Tencent ve NetEase gibi Çinli geliştiriciler, on yıldan fazla bir süredir yasak olan bu platformları bir hit yapmak için çaba harcadılar.

Fakat şimdilerde işler değişiyor. Çin’in teknoloji devleri, yeni nesil oyun geliştiricilerinin yanı sıra, Çin’deki video oyun konsollarının büyümesini ve bu cihazlarla büyümüş denizaşırı oyuncuları hedefliyor.

Sony, Microsoft ve Nintendo, yeni nesil oyun konsollarını Çin’de piyasaya sürdü.

“Konsol için küresel pazar payı %30 civarında bir gelir sağlıyor.” Tencent destekli bir oyun stüdyosu olan Studio Surgical Scalpels’in kurucusu Frank Mingbo Li, CNBC’ye verdiği demeçte, Çin’de bunun sadece %1 ile sınırlı olduğunu söyledi. “Bu nedenle Çin’deki konsol oyun geliştiricileri için büyük bir potansiyel fırsat mevcut” dedi.

Studio Surgical Scalpels; PC, Sony PlayStation 4 ve PlayStation 5 için “Boundary” adlı uzay tabanlı bir birinci şahıs nişancı oyunu üzerinde çalışıyor

http://Beyond The Valley (art19.com)

Piyasa istihbarat firması Niko Partners’a göre, Çin’in oyun konsolu donanım ve yazılım pazarı 2020’de 1,84 milyar dolara ulaştı. Bu sayının, 2025’te 2,46 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak bu, hem mobil hem de PC oyun gelirleri tarafından gölgede bırakıldı. Yalnızca mobil oyun geliri 2020’de 29,2 milyar dolardı.

Pazar araştırma şirketi Newzoo’ya göre, küresel olarak, konsol pazarı dünya çapındaki oyun pazarının %28’ini oluşturarak 49,2 milyar dolarlık bir gelir oluşturacak.

İşte fırsat burada yatıyor.

Niko Partners kıdemli analisti Daniel Ahmad CNBC’ye verdiği demeçte, “2000 ve 2014 yılları arasında konsolların yasaklanmasına rağmen, Çin’de konsollara yüksek talep görüyoruz ve ülke dışında konsol için daha da büyük bir pazar var” dedi.

Bir oyun endüstrisi emektarı olan Li, “Boundary”nin küresel pazar için ilk günden tasarlandığını söyledi. Ve Çinli geliştiricinin hırslarının üstünde durdu.

“Boundary”, Çin’den çıkan birkaç yüksek profilli konsol oyunundan sadece biri. Yaklaşan bir başka oyun da Çinli stüdyo Game Science tarafından geliştirilmekte olan “Black Myth: Wu Kong”.

Oyun devleri konsol pazarını izliyor

Dünyanın en büyük oyun şirketi Tencent, rakip Çinli firma NetEase ile birlikte konsol pazarını da izliyor.

NetEase, Perşembe günü “Fortnite” gibi 60 kişilik battle royale tarzı bir oyun olan “Naraka: Bladepoint” adlı yüksek profilli bir oyun piyasaya sürdü. Çin merkezli Hangzhou şirketi de oyunu konsollar için geliştiriyor. Ancak henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı.

2019’da NetEase, uluslararası genişlemeye yardımcı olmak için Kanada’nın Montreal şehrinde bir oyun grubu kurdu. Buna ek olarak, Japonya’da geçen yıl konsol oyunu üretimine adanmış başka bir stüdyo açtı.

Bu ay CNBC ile yaptığı röportajda NetEase başkan yardımcısı Hu Zhipeng, konsol pazarını “oldukça çekici” olarak nitelendirdi.

Hu, “Japonya’daki ve Montreal’deki Sakura Stüdyomuz, denizaşırı pazar paylarının üçte biri konsol oyunları tarafından alındığından, konsollarda oyun geliştirmeye adanmıştır” dedi.

https://www.cnbc.com/video/2021/08/10/inside-chinas-largest-gaming-conference-china-joy.html

Tencent’in yıllar içinde oyun alanındaki büyümesi, oyun stüdyolarının satın alınması veya bunlara yapılan yatırımlardan kaynaklandı. Bu, ağırlıklı olarak mobil cihazlara odaklıydı. Ancak şimdi PC ve konsol için oyun yapan şirketlere de kaymaya başladı.

“2021’deki 51 yatırımın yaklaşık yarısı, PC ve konsol oyunları geliştirme deneyimi olan şirketlerde.” Mayıs ayında yayınlanan bir Niko Partners raporuna göre bunların çoğu yerli.

Raporda, 2020 yılına kadar Tencent’in yurt içi yatırımlarının çoğunun mobil oyunlara gittiği, PC ve konsol yatırımlarının ise yurt dışında yapıldığı da belirtildi.

Tencent’in sahibi olduğu geliştirici TiMi Studio, PC ve konsol oyunlarına odaklanmak için Montreal ve Seattle’da ofisler açtı.

Niko Partners’tan Daneil Ahmad; “Çinli stüdyolar oyun geliştirmede denizaşırı emsalleriyle aynı seviyeye gelmek istiyor. Bunun için ise, gelişen oyuncu taleplerini karşılayan ve hem coğrafya hem de platform açısından geniş kitlelere ulaşan büyük ölçekli AAA* kalitesinde oyunlar oluşturabilmelerini sağlamak için büyük ekiplere yatırım yapıyor.” dedi.

*AAA, yüksek kaliteli ve popüler oyunları ifade eden resmi olmayan terim.