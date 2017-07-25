Vatandaşları hakkında çeşitli yöntemlerle bilgi toplayan pek çok devlet oldu ancak Çin Halk Cumhuriyeti’nin son uygulaması hepsini solda sıfır bırakacak düzeyde.Uygulama özellikle Uygur Türklerini hedef alıyor.

Mashable Radyo Free Asia’nın haberlerine dayanarak Mashable geçen hafta, Uygur Türkleri de dahil olmak üzere çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip olan Xinjiang özerk bölgesinde bulunan vatandaşlara bir “gözetim uygulaması” kurmalarını söyleyen bildirimler gönderildiği duyurdu. Söz konusu uygulamalar, akıllı telefonlara kurulmazsa, kurulum yapmayan kişiler en az 10 gün gözaltına alınabilir hatta hapis cezasına çarptırabilir.

Garip yöntem