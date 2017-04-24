Çin, Tiangong 2 Uzay İstasyonuna İlk Kargosunu Gönderdi

Dün erken saatlerde Çin ilk otomatik kontrollü kargo aracını başarılı bir şekilde Tiangong-2 uzay istasyonuna başarılı bir şekilde gönderdi.

Çin’in Tianzhou-1 görevi kapsamında istasyona başarılı bir operasyon düzenledi. Bu sayede ülke Dünya’nın yörüngesindeki varlığını güçlendirdi. Kargo aracı başarılı bir şekilde istasyona bağlandı.

Ülkenin güneyinde bulunan Hainan Adası’nda yer alan Wecnhang Uzay Merkezi’nden Long March 7 roketi ile fırlatılan Tianzhou, ülke için büyük bir öneme sahip. Mekik ülkenin bugüne kadar yörüngeye fırlattığı en ağır araç oldu. İçerisinde 6 ton materyal içeren araç 2 ton yakıt harcadı.

Araç, Tiangong-2’de 2 ay boyunca kalacak ve bazı robotik görevleri yerine getirecek. Uzay istasyonu tamamlandığında ayrılacak ve Dünya’nın yörüngesinde 3 ay kalara geri dönmeden önce bazı deneyler yapacak. Daha sonra Dünya’ya geri dönüş yapacak.

2016 yılının Eylül ayında Tiangong-2 bu göreve hazırlık amacıyla fırlatılmıştı. Uzay istasyonuna ilk modüller önümüzdeki yılın başında gönderilecek. 2016’nın Ekim ayında Çinli astronotlar Tiangong-2’yi 32 günlüğüne ziyaret etmişti. Bu ülkenin en uzun insanlı göreviydi.