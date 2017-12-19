Çin, Steam Topluluğuna Erişimi Engelledi!

Popüler dijital oyun dağıtımı platformu Steam’in topluluk servisleri, Çin tarafından engellendi.

Çin, internet yasakları dendiğinde akla gelen ilk ülkeler arasında yer almakta. Yeni gelen haber ile Steam topluluğu servislerinin Çin tarafından engellendiği ve bu topluluğa bağlı servislerin çalışamadığı belirtildi.

Bu engelleme sonrası tüm oyunların ve diğer özelliklerin yer aldığı forumu barındıran Steam topluluk sayfası yanıt veremez hale geldi. Aynı zamanda kullanıcı envanterleri, profil sayfaları, başarılar ve diğer tüm sosyal içerik etkilenmiş durumda.

ValveTime tarafından edinilen bilgiye göre engelleme Cuma gününden beri devam etmekte.

Steam’in kendisi ve mağazası ise şuan için işlevsel durumda. Çinli oyuncular satın aldıkları halen oynayabilir veya yeni oyunlar alabilirler. Durum son derece kötüyken bu durum Çin için maalesef sıradan bir olay.

PUBG olayında da gördüğümüz gibi, yabancı herhangi bir ürünün çok büyük olması durumunda ya yerel şirketler tarafından kopyalanmakta ve saf dışı bırakılmakta ya da Çin tarafından engellenmesi ve sadece yapımcılar Çin’in isteklerine boyun eğerse onu geri almalarına izin vermektedir. PUBG, geliştirici PUBG Corp, Çinli rakibi Tencent ile ülkede değiştirilmiş bir versiyon dağıtmak üzere anlaşma imzalayana kadar yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.

Ayrıca Steam’in Çinli rakibi WeGame’i de unutmamakta fayda var.