Çin Merkezli Tencent Artık Tesla’nın %5 Hissesine Sahip

Çin’in en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WeChat’in sahibi Tencent bugün yayınlanan raporlara göre Tesla’nın %5 hissesinin sahibi.

Tencent 1.8 milyar dolara Tesla’nın 8.2 milyon hissesinin sahibi oldu. Çin elektrikli araç üreticisi için son derece önemli bir pazar. Şirketin CEO’su Elon Musk yaptığı açıklamada geleceğin en büyük marketinin Çin olacağını belirtmişti. Şirket Çin’e olan satışları ise geçen yıla göre üç kattan fazla artarak 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu yaklaşık yıllık 7 milyar dolarlık gelirin %15’i anlamına geliyor.

Bu yatırım Tencent’in bu yıl yaptığı ikinci büyük yatırım olarak öne çıkıyor. Şirket daha önce bu sene halka açılan Snapchat’in şirketi Snap Inc.’a yatırım yapmıştı. şirket Çin’de ise bu ay başında Baidu ile beraber daha önce NextEV olarak bilinen Nio’ya 86 milyon dolar yatırım yaptı.

Tencent daha önce Çin merkezli araç servisi Didi Chuxing’e de yatırım yapmıştı. Didi geçtiğimiz yıl sonunda Uber’in Çin ayağını satın almıştı ve Mountain View, California’da bir yapay zeka laboratuvarı bulunuyor. Didi burada sürücüsüz araç teknolojilerinin araştırmasını yapıyor.