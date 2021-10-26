Çin Kripto Para Madencilik Yasağını Kaldırıyor mu?

Çin’in ülkesindeki kripto para madenciliğini yasaklamasından pişman olduğuna dair söylentiler geçtiğimiz günlerde yayılmaya başladı. Ancak durumun tam olarak öyle olmadığı da sonradan anlaşıldı. Söylentilerin arkasından ise bir çok kişi tarafından Çin’in yeniden yasaklayabilmek için kripto para madencilik yasağını kaldırabileceği söylendi.

Twitter’daki bazı uluslararası kripto para ünlüleri ve medya tarafından geçtiğimiz günlerde Çin’in kripto para madenciliğini yasakladığı için pişman olduğuna dair söylentiler yayıldı. Bunun bir sebebinin de geçen hafta Bitcoin’in tarihi zirvesine ulaşmasının olabileceği söylendi. Ancak sonradan durumun tam olarak böyle olmadığı anlaşıldı.

China seeking public solicitation of comments regarding un-banning crypto mining 🧐https://t.co/g1wyUdORTt pic.twitter.com/qyRQyTBgcn — Zhu Su 🔺 (@zhusu) October 25, 2021

Söylentilerin genel olarak iki sebepten ötürü ortaya çıktığı düşünülüyor. Bunların ilki 21 Ekim tarihinde Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu sanal para madenciliği yasağıyla ilgili kamuoyu düşüncesini istedi. Ancak bunun yasaklanan endüstriler listesine eklenmeden önce standart bir prosedür olduğu söylendi. Bir endüstri ise o listeye eklendiği zaman Çin anakarasında o sektörün faaliyetleri tamamiyle sona erer. Dolayısıyla Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından kamuoyu düşüncesinin istenmesinin hiç bir anlamı olmayabilir. Yalnızca kamuoyundan ne sonuç çıkarsa çıksın standart prosedürü yerine getiriyor olabilirler. Zaten Çin hükümeti tarafından kripto para madenciliğine karşı atılan adımların da bu yönde olduğu görülüyor.

Çin’in geçtiğimiz aylarda kripto para madenciliğinin yasaklanmasının ardından ülkedeki bir çok bireysel ve kurumsal madenciler ülkeyi terk etti bile. Ülkedeki kripto madencilik denetimleri oldukça katı. Denetimler ülkedeki küçük hükümetlere kadar inmiş durumda. Ve madencilik yapan IP adreslerinin belirlenmesi için ağ teknolojilerinden faydalanılıyor. Kripto para madencilik makinelerinin Çin’deki araştırma geliştirme çalışmaları devam etse de Bitmain gibi firmalar ürünlerini Çin’li kullanıcılara satmıyor.

Söylentilerin çıkmasındaki ikinci sebep de Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin’i geçerek dünyadaki en büyük madencilik ülkesi olduğuna dair haberlerin paylaşılması oldu. Bunun da pişman olmak için bir sebep olarak görüldüğü söylendi. Ancak bu kesin olarak bilinmiyor. Hatta bir çok Çin hükümet yetkilisi Bitcoin madenciliğinin ABD’nin karbon ayak izine ve finansal düzenine zarar vereceğini düşünüyor. Dolayısıyla bu haber aslında Çin hükümet yetkilileri tarafından kripto para madenciliğiyle olan savaşta galip çıktılarını göstermek amacıyla paylaşılmış da olabilir.

Herşeye rağmen Çin artık kripto paralar üzerindeki gücünü kaybettiği bir gerçek. Bu sebeple bu söylentiler bir çok kişi tarafından kaybedilen gücün geri kazanılarak yeniden yasaklayabilmek amacıyla yapıldığı şeklinde yorumlandı. Şu da net ki Çin bir zamanlar kripto paralar alanında lider konumda olsa da bu gücünü terketmeyi seçti ve bunu da geri kazanabilecek gibi durmuyor. Çin tarafından gelen yasaklama haberlerinin de kripto paralara etkisi minimuma inmiş durumda.