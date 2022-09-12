Metaverse gibi fütürist kavramlar söz konusu olduğunda, JPMorgan analistleri Çin hisse senedi faaliyetlerini seçmek için bir strateji bulduklarını düşünüyorlar.

Metaverse, insanların üç boyutlu avatarlar aracılığıyla etkileşime girdiği sanal bir dünya olarak var olan internetin bir sonraki yinelemesi olarak tanımlanıyor.

Ancak meta, en azından Amerika Birleşik Devletleri’nde, Facebook gibi şirketlerin umduğu ivmeyi kazanmıyor. Sosyal ağ devi geçen yıl adını bile Meta olarak değiştirdi. Bununla birlikte, hisseleri bu yıl %50’den fazla düştü.

Çin, ABD ile aynı tüketici benimseme sorunlarıyla karşı karşıya. Ancak Asya ülkesinin metaverse gelişimi, JPMorgan analistlerinin 7 Eylül raporlarında işaret ettiği gibi, kendi düzenleyici inceleme zorluğuyla karşı karşıya. Çin ayrıca, metaverse’ün önemli bir unsuru olan kripto para birimleri de ülke içinde yasakladı.

Bununla birlikte, hisse senedi analistleri, bazı Çinli internet şirketlerinin metaverse’ün gelişimi tarafından yönlendirilen belirli endüstri trendlerinden para kazanabileceğini söyledi.

En iyi seçimler

Sektördeki en iyi seçimler Tencent, NetEase ve Bilibili. Asya’daki internet dışı isimler arasında Agora, China Mobile ve Sony gibi şirketler JPMorgan’ın potansiyel yararlanıcılar listesini oluşturdu. Bu, oyun ve sosyal ağlar gibi meta veri tabanının belirli yönlerinde şirketlerin rekabet üstünlüğüne dayanmakta.

Analist Daniel Chen ve ekibi raporda, “Son 5-10 yılda mobil internet ve yapay zekanın gelişimi, bir şirketin teknoloji ekosisteminin bir bölümündeki rekabet avantajının, hissedarlar için uzun vadeli değer yaratmayı belirlemede, şirketin ekosistemin hangi bölümünde faaliyet gösterdiğinden daha önemli olduğunu gösteriyor.” dedi.

Analistler, metaverse geliştikçe şirketlerin para kazanabilecekleri iki ana yol olduğunu söyledi.

Oyun ve fikri mülkiyet

JPMorgan’ın en iyimser senaryosunda, Çin’in çevrimiçi oyun pazarı 44 milyar dolardan neredeyse üç katına çıkarak 131 milyar dolara çıktı.

Analistler, Tencent ve NetEase’in her ikisinin de güçlü oyun işletmeleri ve küresel endüstri liderleriyle ortaklıkları olduğunu söyledi. Örneğin, Tencent’in sanal dünya oyun şirketi Roblox’ta hissesi varken, NetEase, Harry Potter temalı bir mobil oyun için Warner Bros. ile ortaklık kurdu.

İş ve tüketimin dijitalleşmesi

Analistler, “Metaverse, harcanan dijital zamanı büyük olasılıkla mevcut ortalama 6,6 saatten iki katına çıkaracak” dedi. Ayrıca şirketlerin internet kullanıcısı başına daha fazla gelir elde etmesini bekliyorlar.

JPMorgan, meta veri tabanındaki ticari hizmetler ve yazılımlar için Çin’deki toplam adreslenebilir pazarın 27 milyar dolar olacağını, mal ve hizmetlerin çevrimdışı tüketiminin dijitalleştirilmesinin ise Çin’de 4 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağını tahmin ediyor.

Raporda, iş hizmetlerinde NetEase’in zaten Yaotai adında bir sanal toplantı odası sistemi varken, Tencent’in Tencent Meeting adlı bir video konferans uygulaması kullandığı belirtildi.

Analistler, Tencent’in ayrıca “Çin’in en büyük sosyal ağı Weixin/mobile QQ’yu yönetme konusunda zengin deneyime” sahip olduğunu ve bu platformlardaki sanal ürün satışlarından faydalanabileceğini söyledi.

Analistler, benzer şekilde, Bilibili’nin “yüksek kullanıcı katılımı, uzun vadede katma değerli hizmet/sanal ürün satışlarında zengin para kazanma potansiyeli yakalamasını sağlayacak” dedi.

Uygulamanın, ilk çeyrekte her kullanıcının platformda günde ortalama 95 dakika geçirdiği, 35 yaş ve altı Çinliler için “eğlence platformu” olduğunu belirttiler.

Çin hükümeti, reşit olmayanlar tarafından uzun süre oyun oynamayı engellerken, bazı yerel yetkililer metaverse geliştirme planlarını açıkladılar.

‘Aşılması gereken engeller’

Ancak bu tür çabaların iş açısından ne kadar pratik olacağı belirsizliğini koruyor.

JPMorgan analistleri, şirketleri hisse senedi alımları olarak adlandırmadan, Baidu’nun sanal XiRang dünyası ve Baidu destekli iQiyi, NetEase ve Bilibili tarafından sanal gerçeklik geliştirme gibi Çin’de devam eden bir dizi başka metaverse projesini açıkladı.

Analistler, sanal gerçeklik cihazlarının şu anda uzun süre kullanılamayacak kadar ağır olduğunu ve bulut bilişim yetenekleri ile meta veri deposu içeriğinin sınırlı kaldığını söyledi.

Analistler, “Metaverse’ün ‘mükemmel biçiminin’ elde edilmesinin onlarca yıl alabileceğini düşünüyoruz. Metaverse için toplam adreslenebilir pazarın muazzam olduğuna inanırken, üstesinden gelinmesi gereken çeşitli teknolojik engeller olduğuna inanıyoruz.” dedi.