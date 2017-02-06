Çin Dünyanın En Büyük Solar Enerji Üreticisi Olmayı Başardı

Çin’in artık bir çok şehirde baş gösteren hava kirliliği probleminden dolayı ülkenin ağrılıklı olarak fosil yakıtları kullandığını düşünebilirsiniz.

Çin bu durumu tersine çevirmek için uzun süredir yatırımlar yapıyor ve bu yatırımların meyvelerini almaya başladı. Ülkenin Ulusal Enerji Dairesi bu yıl geçen yıla göre 2 kat daha fazla solar enerji ürettiğini açıkladı. Bu yılın sonunda ise miktarın 77.42 gigawatt olması bekleniyor. Ülke şu anda kapasite olarak en büyük üretici ancak nüfusa oranlandığında Almanya, Japonya ve Amerika gibi ülkelerin arkasında kalıyor.

Solar enerji şimdilik ülkenin enerji tüketiminin %1’ini karşılıyor. Ancak ülke 2020’ye kadar sistemine 110 gigawatt daha eklemeyi planlıyor. Ülkenin enerjisinin sadece %11’i fosil olmayan yakıtlardan elde edilirken bu oranın 2030 yılında %20’ye çıkması bekleniyor.

Diğer ülkelerin bu planı yakalaması zor. Popülasyon durumunu bir kenara koyarsanız ülkenin güneş enerjisi elde etmesini sağlayacak oldukça büyük alanları var. Bu durum diğer ülkelerin üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Amerika gibi fosil yakıt endüstrisine sırtını dayamış olan ekonomiler nükleer santralden vazgeçip temiz enerji konusunda bir çıkış arıyor.