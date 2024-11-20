Black Friday gibi alışverişin yoğun olduğu dönemlerde perakende sektöründe güvenlik açıkları nedeniyle yaşanan maddi kayıplar, kasa kuyruklarının uzaması, ürün stok doğruluğu ve rafta bulunabilirlik sorunları en sık karşılaşılan zorlukların başında geliyor. Bu noktada geçiş kontrol, video analiz, elektronik ürün takip çözümleri ve RFID gibi teknolojiler öne çıkarak hem kayıpları azaltıyor hem de mağaza operasyonlarını daha verimli hale getiriyor.

Perakende sektöründe yılın her döneminde kampanya ve indirimler olsa da kasım ayında başlayan Black Friday çılgınlığında yoğunluk zirveye çıkıyor. Markalar için bu dönem yalnızca satış odaklı değil, aynı zamanda müşteri deneyimini güçlendirmek için de büyük bir fırsat sunuyor. Müşteri sadakati yaratmak için sürdürülebilir ve güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşatmak, kasım çılgınlığının ötesinde uzun vadeli bir etkiye yol açıyor.

Bu dönemlerde satışların artmasına rağmen güvenlik açıkları ve verimsiz operasyonlardan kaynaklanan kayıplar, perakendeciler arasında birincil endişe unsuru olmaya devam ediyor.

Güvenlik ve iş zekâsı teknolojileri lideri Securitas Technology, sektörde 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle perakende firmalarının bu yoğun rekabete uyum sağlamasına, hatta yarışta bir adım öne geçmesine yardımcı oluyor. Şirket, entegre mağaza güvenlik sistemleriyle güvenliği sağlarken, mağaza içi analiz platformları ile perakendecilerin müşterilerini daha yakından tanımasına, müşteri davranışlarını ölçerek veriye dayalı aksiyonlar almasına destek veriyor.

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, kasım ayı boyunca artan alışveriş yoğunluğu ve özellikle Black Friday döneminde mağaza içi trafiğin doğru şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekerek, “Özellikle Black Friday döneminde mağazalarda satışa dönüş oranlarının artması için mağaza personeline hedef vermek, bu hedefleri kişi sayma teknolojileri ile ölçmek, gerçek zamanlı olarak hedefe karşılık ne durumda olduklarını paylaşmak kısa sürede maksimum satış yapılması için önemli bir başarı faktörü. Mağaza içi analiz platformları veya kişi sayma çözümleri ile bunu sağlamak mümkün. Ek olarak artan müşteri trafiğine bağlı olarak güvenlik ihtiyacının da arttığı bu dönem de güvenli bir alışveriş ortamı sunmak, alışveriş deneyimini kolay ve keyifli hale getirmek için elektronik güvenlik teknolojilerinden perakendeciler destek alabilirler” şeklinde konuştu.

Özellikle alışveriş hareketliliğinin yoğun olduğu günlerde, mağaza içinde oluşan yoğunluğu iş hedeflerine katkı sağlayacak şekilde takip edebilmek için ‘Mağaza Performans Yönetimi’, ‘Elektronik Fiyat Etiketi’, ‘Uzaktan İzleme Hizmetleri’, ‘Elektronik Ürün Takip Çözümleri (EAS) ve RFID ön plana çıkıyor.

Mağaza Performans Yönetimi ile trafiği verilere dayalı yönetin

Trafik analiz sistemleri, mağaza içindeki müşteri trafiğini ve davranışlarını detaylı bir şekilde izliyor. Bu veriler, yoğun saatlerin belirlenmesine ve buna göre personel dağılımının optimize edilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, kampanya etkinliğini ölçerek hangi kampanyaların müşteri çekme ve satış artırma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Elektronik Fiyat Etiketi ile hatasız ve hızlı fiyat yönetimi yapın

Hızlı fiyat değişimleri gerektiren indirim dönemlerinde elektronik fiyat etiketleri, fiyat güncellemelerini saniyeler içinde gerçekleştiriyor. Kasa-reyon uyumunu sağlayan bu teknoloji, müşteri güvenini artırırken çalışanların operasyonel yükünü de hafifletiyor.

RFID ile stok doğruluğunu maksimuma çıkarın, kampanya günlerinin hızına yetişin

RFID teknolojisi, stok doğruluğunu artırarak müşterilerin aradıkları ürüne ulaşmasını kolaylaştırıyor. Özellikle yoğun alışveriş dönemlerinde raf eksikliği kaynaklı satış kayıplarını önlüyor ve ürünlerin anlık olarak izlenmesine olanak tanıyor. Bu çözüm, envanter yönetiminde hız ve kesinlik sağlıyor.

Elektronik Ürün Takip Sistemleri ile giriş çıkışları kontrol altına alın

Elektronik ürün takip sistemleri (EAS), mağaza çıkışlarında yetkisiz ürün çıkışlarını engelleyerek perakendecilerin güvenlik seviyesini yükseltiyor. Bu sistem, özellikle yoğun alışveriş dönemlerinde ürünlerin kontrolsüz şekilde mağaza dışına çıkarılmasını önlüyor. Gelişmiş sensör teknolojisi sayesinde, hem müşteri deneyimini aksatmadan güvenliği sağlıyor hem de çalışanların diğer operasyonel süreçlere odaklanmasını kolaylaştırıyor.

Uzaktan İzleme Hizmetleri ile Mağaza içindeki düzeni ve operasyonel süreçleri uzaktan denetleyin

Uzaktan izleme sistemleri, yalnızca güvenlik değil, operasyonel süreçleri de destekliyor. Mağaza içinde raf düzeni, kasa yoğunluğu ve lojistik operasyonlar uzaktan izlenebiliyor. Olası sorunlar hızlıca tespit edilerek çözülüyor, böylece mağazalar yoğunluk dönemlerinde kesintisiz bir operasyon sürdürebiliyor.

Bu çözümler, perakendecilerin kasım indirim dönemi gibi yüksek yoğunluklu alışveriş günlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve müşteri memnuniyetini artırarak satışlarını maksimize etmelerine destek oluyor.