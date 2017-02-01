Chrome’un iOS Versiyonu Bugünden İtibaren Açık Kaynak Kodlu

Google’ın Chromium projesi geliştiricileri şirketin açık kaynak kodlu tarayıcısı Chrome’u geliştirmeye, test etmeye ve yeni özelliklere cesaretlendiriyordu.

Ancak Google’ın Chrome internet tarayıcısının iOS versiyonu açık kaynak koduna dahil değildi. Bugün Google tarayıcının iOS versiyonunu da açık kaynak projesine dahil etti ve gerekli dosyaları paylaştı. Dosyalar Chromium projesinden ayrı olarak yayınlanıyor çünkü Apple cihazlar için Chromium üzerinde geliştirme yapmak diğer cihazlara göre daha karmaşık.

Bütün iOS tarayıcıları WebKit üzerine geliştirilmek zorunda. Yani tarayıcının iOS versiyonu için Chromium projesinde WebKit’i de desteklemek zorunda. Tarayıcının kendi render motoru Blink diğer platformlarda yer alıyor. Ancak Apple için çalışıyorsanız WebKit’i kullanmak zorundasınız.

Geçtiğimiz yıllarda geliştirici ekip Chromium’u buna hazırladı. Bu değişiklikle beraber açık kaynaklı tarayıcı projesinin gelişimi hızlandı. Google artık daha fazla kullanıcının açıkları ve hataları bulabileceğini açıkladı. Bununla beraber Chromium projesiyle yeni üçüncü parti iOS tarayıcıları da görebiliriz. Ancak ne olursa olsun bunlarda WebKit altyapısına sahip olacak.