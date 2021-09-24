Chrome, Gizli Sekmeden İndirme Yaparken Kullanıcıları Uyaracak

Çoğu tarayıcıda bulunan hatta artık tarayıcıların standart özelliği olan “Özel Mod”, Google Chrome için “Gizli” tarama olarak yer alır. Google, son zamanlarda Chrome üzerinde değişiklikler yapmaya başladı. Kısa bir süre önce Google Android ve Masaüstü sürümlerinde Gizli Sayfasında ayrıntı değişiklikleri ve tasarımında değişikliklere gitti. Yapılan değişikliklerin nedeni bilinmiyor ancak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplu dava, Google’ınkiler de dahil olmak üzere web sitelerinin kullanıcılar hakkında kişisel bilgiler toplamasına izin verdiği için en az 5 milyar dolarlık tazminat davası nedeniyle değişiklikler yaptığını düşündürmekte.

Bu dava inceleme konusu oldu. Sebebi ise Google, Gizli sekmeyi her açtığınızda ne yaptığına dair bir sorumluluk reddi içeriyor. Bu tasarımda gözükenler oldukça basit olsa da yeni tasarımda Gizli Sekmenin yaptığı ve yapmadığı şeyleri daha net bir şekilde açıklıyor. Yine de, Google’ın hala davanın kilit noktası olan gizli sekmede veri toplayıp toplamadığını doğrudan söylemiyor.

Gizli sekme üzerinden dosya indireceğiniz zaman bu dosyayı izin almadan otomatik olarak indirme yapmaktaydı. Bu dosyalar gizli mod da indirilse de cihazı kullanan herkes tarafından görülebiliyordu. Artık Chrome bunu uyaran bir diyalog penceresi çıkaracak.

Gizli Sekme Neler Yapar ve Neler Yapmaz?

Tarayıcı da Gizli Sekme üzerinden yaptığınız kullanımı sonlandırdığınızda geçmişinizi, doldurmuş olduğunuz formları ve web siteleri üzerinde bulunan çerezleri temizler. Gizli sekme tam olarak anonim değildir. Web siteleri veya internet servis sağlayıcıları hangi web sitelerinde ziyaret ettiğinizi görebilir. Özelliğin amacı, tarayıcıda yaptığınız etkinliklerin başkaları tarafından görülmesini engellemektir. Ayrıca Chrome, yakın zamanda varsayılan olarak üçüncü taraf çerezlerini engellemeye başladı.

Google Chrome Gizli Sekmede İndirmeler için Onay Penceresini Nasıl Aktif Edebilirim ?