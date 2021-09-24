Uygulama
Chrome, Gizli Sekmeden İndirme Yaparken Kullanıcıları Uyaracak
Çoğu tarayıcıda bulunan hatta artık tarayıcıların standart özelliği olan “Özel Mod”, Google Chrome için “Gizli” tarama olarak yer alır. Google, son zamanlarda Chrome üzerinde değişiklikler yapmaya başladı. Kısa bir süre önce Google Android ve Masaüstü sürümlerinde Gizli Sayfasında ayrıntı değişiklikleri ve tasarımında değişikliklere gitti. Yapılan değişikliklerin nedeni bilinmiyor ancak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplu dava, Google’ınkiler de dahil olmak üzere web sitelerinin kullanıcılar hakkında kişisel bilgiler toplamasına izin verdiği için en az 5 milyar dolarlık tazminat davası nedeniyle değişiklikler yaptığını düşündürmekte.
Bu dava inceleme konusu oldu. Sebebi ise Google, Gizli sekmeyi her açtığınızda ne yaptığına dair bir sorumluluk reddi içeriyor. Bu tasarımda gözükenler oldukça basit olsa da yeni tasarımda Gizli Sekmenin yaptığı ve yapmadığı şeyleri daha net bir şekilde açıklıyor. Yine de, Google’ın hala davanın kilit noktası olan gizli sekmede veri toplayıp toplamadığını doğrudan söylemiyor.
Gizli sekme üzerinden dosya indireceğiniz zaman bu dosyayı izin almadan otomatik olarak indirme yapmaktaydı. Bu dosyalar gizli mod da indirilse de cihazı kullanan herkes tarafından görülebiliyordu. Artık Chrome bunu uyaran bir diyalog penceresi çıkaracak.
Gizli Sekme Neler Yapar ve Neler Yapmaz?
Tarayıcı da Gizli Sekme üzerinden yaptığınız kullanımı sonlandırdığınızda geçmişinizi, doldurmuş olduğunuz formları ve web siteleri üzerinde bulunan çerezleri temizler. Gizli sekme tam olarak anonim değildir. Web siteleri veya internet servis sağlayıcıları hangi web sitelerinde ziyaret ettiğinizi görebilir. Özelliğin amacı, tarayıcıda yaptığınız etkinliklerin başkaları tarafından görülmesini engellemektir. Ayrıca Chrome, yakın zamanda varsayılan olarak üçüncü taraf çerezlerini engellemeye başladı.
Google Chrome Gizli Sekmede İndirmeler için Onay Penceresini Nasıl Aktif Edebilirim ?
- Google Chrome Canary güncel sürümünü Play Store üzerinden yükleyin.
- Uygulamayı açtığınızda arama ekranına “chrome://flags” yazın ve sayfayı açın.
- Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “Enable Incognito downloads warning” sekmesini bulun ve aktifleştirin.
- Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın.
- Gizli Sekmeye girerek yeni bir dosya indirmeye çalıştığınızda Chrome, ilgilenmeniz gereken sorun hakkında sizi uyaracak ve sizden devam etmek için izin isteyecektir. Eğer sık sık gizli sekme üzerinden dosya indiriyorsanız bu durum sizin için sıkıcı olabilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Nintendo 64, Sega Genesis Oyunları Nintendo Switch Online’a Geliyor
Mark Zuckerberg, Güvenilir Adamını Facebook’ta Ön Plana Çıkardı
Moto E40 Tasarım ve Teknik Özellikleri Sızdırıldı
Chrome, Gizli Sekmeden İndirme Yaparken Kullanıcıları Uyaracak
AB Tüm Telefonlar İçin USB-C Şarj Cihazı Zorunluluğu Getiriyor
3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
APPLE | Nesini Seviyorsunuz? #3
Türkiye’nin En Pahalı “Transformers” Klavyesi! | ROG Claymore II incelemesi
EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE?| POCO F3 vs POCO X3 Pro vs Galaxy S20 FE vs Reno5
3500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
APPLE | Nesini Seviyorsunuz? #3
Türkiye’nin En Pahalı “Transformers” Klavyesi! | ROG Claymore II incelemesi
EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE?| POCO F3 vs POCO X3 Pro vs Galaxy S20 FE vs Reno5
3500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.