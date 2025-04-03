Günlük internet deneyimimizin vazgeçilmezlerinden olan Chrome, masaüstü sürümünde sunduğu eklenti desteğiyle biliniyor. Ancak yıllardır kullanıcıların şikayet ettiği bir eksik vardı: Android Chrome uzantı desteği yoktu. Peki Android eklenti desteği gerçekten geliyor mu? Mobilde bu özellik nasıl çalışacak?

İçindekiler Chrome Android eklenti desteği test aşamasında

Chrome Android eklenti desteği test aşamasında

Chrome geliştirici ekibi, Android sürümüne yönelik “masaüstü yapılar” üzerinde bir süredir çalışıyor. Bu özel sürümler, aslında Android tabanlı bilgisayarlara yönelik geliştiriliyor ancak mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.

Son yapılan değişikliklerle birlikte, artık bu yapılar üzerinden Chrome Android eklenti desteği test edilebiliyor. Kullanıcılar .crx formatındaki uzantıları manuel olarak yükleyebiliyor.

Dark Reader, uBlock Origin ve Keepa gibi popüler eklentiler, tarayıcının bu özel Android sürümünde başarıyla çalıştırıldı. Web sayfalarını karanlık moda alan Dark Reader, reklamları engelleyen uBlock Origin ve Amazon fiyat geçmişi gösteren Keepa artık Android’de de deneyimlenebiliyor.

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Bu durum, özellikle tablet kullanıcıları için büyük bir avantaj sunuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Bu yapılar Play Store’da yer almıyor ve doğrudan Google’ın indirme sunucusundan temin ediliyor. Ayrıca Google hesabı senkronizasyonu gibi standart tarayıcı özellikleri bu özel sürümlerde devre dışı kalabiliyor.

Şimdilik bu eklenti desteğinin resmi mobil sürümüne entegre edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Google cephesinden bu konuda net bir açıklama gelmiş değil. Ancak topluluk geri bildirimleri bu yönde artarsa, ileride tüm Chrome Android eklenti kullanıcıları için resmi destek görebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tarayıcının Android eklenti desteği kazanması sizce kullanıcı deneyimini nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!