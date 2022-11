Girişim kapitalisti, Twitter’daki ilk yatırımcılardan ve sitenin ilk müjdecilerinden olan Chris Sacca, Musk hakkında konuştu. Musk’ın çevresinde “yönetime biraz gerçekleri söylemek” isteyen insanlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Sacca, şirketin sorunları kendi başına çözemeyeceği kadar büyük olduğunu belirtiyor.

Pazartesi günkü bir tweet dizisinde Sacca, Musk’a her zaman hayran olduğunu söyledi. Ayrıca elektrikli otomobil (EV) üreticisi Tesla’yı “dünya pozitif” olarak nitelendirdiğini söyledi. Sacca, alternatif enerji ve sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapan bir firma olan Lowercarbon Capital’ın kurucusudur.

I've known Elon a long time. I've admired his thinking & ambition. His ability to note and question the assumptions implicit in the rest of our thinking is a rare type of genius I've only seen in the greatest minds. His success to date is not an accident. Tesla is world positive.

