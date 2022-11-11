Girişim kapitalisti, Twitter’daki ilk yatırımcılardan ve sitenin ilk müjdecilerinden olan Chris Sacca, Musk hakkında konuştu. Musk’ın çevresinde “yönetime biraz gerçekleri söylemek” isteyen insanlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Sacca, şirketin sorunları kendi başına çözemeyeceği kadar büyük olduğunu belirtiyor.

Pazartesi günkü bir tweet dizisinde Sacca, Musk’a her zaman hayran olduğunu söyledi. Ayrıca elektrikli otomobil (EV) üreticisi Tesla’yı “dünya pozitif” olarak nitelendirdiğini söyledi. Sacca, alternatif enerji ve sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapan bir firma olan Lowercarbon Capital’ın kurucusudur.

I've known Elon a long time. I've admired his thinking & ambition. His ability to note and question the assumptions implicit in the rest of our thinking is a rare type of genius I've only seen in the greatest minds. His success to date is not an accident. Tesla is world positive. — Chris Sacca 🇺🇸 (@sacca) November 7, 2022

Sacca, 1,6 milyon takipçisine “Elon Musk’ın bugüne kadarki başarısı tesadüf değil.” diye yazdı. Ancak, popüler bir hizmeti çalıştırmanın getirdiği zorlukların olduğunu söyledi. Ve Twitter’ın, Musk’ın şimdiye kadar göstermediği bir düzeyde nüans ve insan anlayışı gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Sacca, “Piller, motorlar, roketler, tüneller ve güneş panelleri kesinlikle doğru ve yanlış cevaplar veriyor. Yani başarı kriterleri objektif olarak ölçülebilmektedir.” diye yazdı.

Sacca’ya göre, etkili politikalar oluşturmak, birbirine meydan okumasına izin verilen farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirmeyi gerektiriyor. Twitter’ın yeni CEO’sunun başarılı olması için, kendisine dürüst ve samimi geri bildirimde bulunan ve hataları tespit etmesine yardımcı olan insanlara ihtiyacı var.

Sacca ayrıca, “Bunu görmemin tek yolu, Elon’ın etrafındaki herhangi birinin biraz gerçeği söyleyebilmesi ve onun cesur ve hırslı içgüdülerini umutsuzca ihtiyaç duyulan nüansla tamamlaması gerek. İnsanlar matematik ve fizik problemleri değildir.” diye ekledi. Ek olarak, “Musk için şu anda ‘kabullenmesi zor olan şey’, “tek başına olduğu ve yeterli hazırlıkları olmadığı” diye yazdı.

Sacca, Facebook’un sahibi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’ün “hiç bir hayranı olmadığını” söylese de, en azından ara sıra ona tavsiyelerde bulunan “akıllı insanları” yanında tuttuğunu söylüyor.

Ayrıca Sacca’ya göre, 2006’da ilk kez desteklediği uygulamanın geleceği konusunda endişe duysa da Musk’ın iş için daha iyi kararlar verdiğini görmek istiyor. Sacca, “Twitter, kullanıcılar için daha iyi olmayacak. Reklam verenler ölçekli olarak geri gelmeyecek. Düşünceli ilerleme ve istikrara yol açan gerçek bir diyalog olmadıkça, büyük yatırımları karşılığını almayacak.” dedi.