ChatGPT artık web’e erişmesini, kodu yorumlamasını ve özelleştirilmiş bilgi tabanlarından veri almasını sağlayan eklenti desteğine sahip oldu. Bu atılım, OpenAI’nin çeşitli profesyonel ve akademik kıyaslamalarda insan düzeyinde performans elde eden en son AI modeli olan GPT-4’ü yakın zamanda piyasaya sürmesinden sonra geldi.

OpenAI ChatGPT’nin bekleme listesindeki eklenti geliştiricileri, ChatGPT için bir eklenti oluşturmak üzere şirketin belgelerini kullanabilir. Bu eklentiler daha sonra dil modeline gösterilen istemde ve her birinin nasıl kullanılacağına dair talimatlarda görüntülenecektir.

Şu anda, eklentiler Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram ve Zapier gibi şirketler tarafından zaten geliştirildi.

OpenAI’nin tarama ve kod yorumlayıcı eklentileri, ChatGPT’nin bilgi tabanını ve yeteneklerini geliştirerek internetten güncel ve doğru bilgilere erişmesine, Python kullanmasına ve yüklemeleri ve indirmeleri güvenli, korumalı bir ortamda işlemesine olanak tanır.

Eklentiler ayrıca ChatGPT’nin kullanıcılar adına kısıtlı eylemler gerçekleştirmesini sağlayabilir. İlk kullanıcı çalışmalarına göre, kod yorumlayıcısı matematiksel problemleri çözme, veri analizi, görselleştirme ve dosya formatı dönüştürme gibi görevler için kullanışlıdır.

ChatGPT, OpenAI’nin açık kaynaklı alma eklentisi aracılığıyla dosyalar, notlar, e-postalar veya genel belgeler gibi kişisel veya kurumsal veri kaynaklarına erişebilir. Doğal dil kullanımı ile kullanıcılar veri kaynaklarından en alakalı belge parçacıklarını alabilirler.

We are adding support for plugins to ChatGPT — extensions which integrate it with third-party services or allow it to access up-to-date information. We’re starting small to study real-world use, impact, and safety and alignment challenges: https://t.co/A9epaBBBzx pic.twitter.com/KS5jcFoNhf

— OpenAI (@OpenAI) March 23, 2023