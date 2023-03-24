ChatGPT artık web’e erişmesini, kodu yorumlamasını ve özelleştirilmiş bilgi tabanlarından veri almasını sağlayan eklenti desteğine sahip oldu. Bu atılım, OpenAI’nin çeşitli profesyonel ve akademik kıyaslamalarda insan düzeyinde performans elde eden en son AI modeli olan GPT-4’ü yakın zamanda piyasaya sürmesinden sonra geldi.

OpenAI ChatGPT’nin bekleme listesindeki eklenti geliştiricileri, ChatGPT için bir eklenti oluşturmak üzere şirketin belgelerini kullanabilir. Bu eklentiler daha sonra dil modeline gösterilen istemde ve her birinin nasıl kullanılacağına dair talimatlarda görüntülenecektir.

Şu anda, eklentiler Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram ve Zapier gibi şirketler tarafından zaten geliştirildi.

OpenAI’nin tarama ve kod yorumlayıcı eklentileri, ChatGPT’nin bilgi tabanını ve yeteneklerini geliştirerek internetten güncel ve doğru bilgilere erişmesine, Python kullanmasına ve yüklemeleri ve indirmeleri güvenli, korumalı bir ortamda işlemesine olanak tanır.

Eklentiler ayrıca ChatGPT’nin kullanıcılar adına kısıtlı eylemler gerçekleştirmesini sağlayabilir. İlk kullanıcı çalışmalarına göre, kod yorumlayıcısı matematiksel problemleri çözme, veri analizi, görselleştirme ve dosya formatı dönüştürme gibi görevler için kullanışlıdır.

ChatGPT, OpenAI’nin açık kaynaklı alma eklentisi aracılığıyla dosyalar, notlar, e-postalar veya genel belgeler gibi kişisel veya kurumsal veri kaynaklarına erişebilir. Doğal dil kullanımı ile kullanıcılar veri kaynaklarından en alakalı belge parçacıklarını alabilirler.

We are adding support for plugins to ChatGPT — extensions which integrate it with third-party services or allow it to access up-to-date information. We’re starting small to study real-world use, impact, and safety and alignment challenges: https://t.co/A9epaBBBzx pic.twitter.com/KS5jcFoNhf — OpenAI (@OpenAI) March 23, 2023

Bu yeni sistem, geliştiricilerin kendi sürümlerini dağıtmalarına ve ChatGPT’ye kaydetmelerine olanak tanıyan kendi kendine barındırılır. OpenAI’nin gömmeleri kullanılır ve belgeleri dizine eklemek ve aramak için çeşitli vektör veritabanlarını destekler.

Üçüncü taraf eklentileri, eklentinin yeteneklerini ve kullanıcı belgelerini makine tarafından okunabilir bir biçimde özetleyen bir bildirim dosyası içerir. Bu, ChatGPT’nin harici uygulamalara bağlanmasına ve geliştirici tanımlı API’leri kullanmasına, yeteneklerini genişletmesine ve çeşitli görevleri yerine getirmesine olanak tanır.

ChatGPT artık spor skorları veya başlıklar gibi gerçek zamanlı bilgileri getirebilir, kişisel notlar veya şirket belgeleri gibi bilgi tabanı verilerine erişebilir ve kullanıcılar için uçuş rezervasyonu veya yemek siparişi vermek gibi eylemler gerçekleştirebilir.

OpenAI, bekleme listesindeki kullanıcılarına ve geliştiricilerine eklenti alfa erişimi sunmaya başlayacağını duyurdu. Şirket ayrıca, gelecekte erişimi daha büyük ölçekte genişletmeyi planlayarak, başlangıçta belirli bir ChatGPT Plus kullanıcısı ve geliştirici grubuna öncelik vermeyi planlıyor.